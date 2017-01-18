Как «выбить» деньги для поселения

Глава Андреево-­Базарского сельского поселения Козловского района за превышение должностных полномочий оштрафована на 100 тысяч рублей.

Из приговора районного суда следует, что в декабре 2011 года глава незаконно понудила одного из участников программы по обеспечению жильем молодых семей внести на счет поселения свыше 52 тыс. рублей в качестве «добровольного пожертвования». Иначе­-де положенной социальной выплаты можешь вообще не получить.

И пришлось претенденту на жилье выполнить поставленное условие. А руководителю поселения – выслушать приговор за незаконные действия.