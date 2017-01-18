Стар и млад снегу чистому рад

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ НЕ ОСТАЛИСЬ ВНАКЛАДЕ

Всемирный день снега праздновался в минувшее воскресенье сразу в 42 странах, включая Россию, где эта акция носила название «Всероссийский день снега».

В Чувашии этот праздник отмечают уже не первый год. И, например, в Чебоксарах центром событий стало заснеженное футбольное поле на стадионе «Энергия». Здесь в спортивном празднике приняли участие 176 семей – полтысячи с лишним горожан. Каждая команда-участница включала папу, маму и ребенка в возрасте от 7 до 12 лет. Ну а число поддерживавших их болельщиков не ограничивалось.

Состязались в метании теннисных мячей, символизировавших снежки, в разложенные на земле пластиковые круги-мишени, в гонках на санках-«ватрушках», веселой эстафете по преодолению препятствий. Причем изначально основная масса состязавшихся двинулась в сторону «ватрушек» и лишь потом постепенно рассредоточилась по другим объектам. В результате лучшую итоговую сумму баллов набрала известная в республике спортивная семья Калитовых, за которыми на пьедестале почета выстроились Марковы и Прокопьевы. Плюс Калитовы первенствовали в комбинированной эстафете. Кроме того, в гонке «ватрушек» не нашлось равных семье Черновых, а в метании мячей – команде Фоминых.

Все указанные призеры в зависимости от занятых мест получили ценные призы – туристические палатки, спортивные сумки и рюкзачки, футбольные, а также волейбольные мячи. Ну и каждому участнику спортивного праздника досталось по фирменной футболке акции «День снега».

КСТАТИ

«Какое состязание сегодня оказалось самым сложным?» – поинтересовался корреспондент «Советской Чувашии» у восьмилетнего участника праздника Алеши Попова. И получил в ответ: «Протащить во время эстафеты при помощи хоккейной клюшки теннисный мяч мимо всех указательных вешек по заснеженному полю. Мяч все время застревал в сугробе, и пока его выковыришь, соперники уже далеко убегают вперед».

Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню снега, состоялся в воскресенье и в Новочебоксарске, в Ельниковской роще. Здесь в акции тоже приняли участие несколько сотен человек. А на одной из городских хоккейных коробок прошли состязания школьных команд по хоккею в валенках.

Не отстали от крупных городов и другие районы Чувашии. Например, работники Таушкасинского дома культуры Цивильского района организовали для детей спортивно-игровую программу «Я на лыжах катаюсь». В Шихабыловском сельском поселении Урмарского района местная хоккейная дружина «Пинер» пригласила в гости на товарищеский матч соперников из команды «Кунеры» (Еметкинское сельское поселение Козловского района). Эту спортивную баталию выиграли хозяева.

А вот в Комсомольском День снега отмечали, можно сказать, два дня подряд. В субботу здесь на недавно открытой лыжной трассе на опушке леса возле райцентра прошли гонки в честь местного уроженца, олимпийского чемпиона 1972 года в лыжной эстафете Владимира Воронкова. А на следующий день – лыжные состязания в зачет районной Спартакиады работников сферы образования.

Фото cap.ru

? Папам предстояло прокатить на «ватрушке» свою дражайшую половину, а затем – и ребенка.