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Окунуться, помолясь

НО ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ

Крещение – один из главных христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.
И если в 19 веке классик писал: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали», то нынче он мог бы переиначить стих: «Раз в крещенский вечерок мужики ныряли». Гулянья принимают все более массовый характер – только в прошлом году в проруби республики окунулись 18 тысяч человек.

67 мест для купания организуют на Крещение в Чувашии

Шутки шутками, но очень часто мы забываем, что Крещение – это в первую очередь духовное перерождение и становление на путь к Богу. Вместо этого мы ждем праздника, чтобы, окунувшись в ледяную купель, смыть с себя грехи, которые собирали целый год. Увы, все не так просто.
Уже и батюшки предупреждают, что перед купанием нужно посоветоваться с врачом: слабое сердце может не выдержать перепада температуры. Не надо забывать, что на реке Иордан, где впервые произошло Крещение, температура в это время года +15. А у нас, хотя крещенские морозы нынче редкость, она далека от плюсовой. Поэтому противопоказания для купания в проруби – еще и гипертония, и заболевания бронхов и легких. А уж окунание в нетрезвом виде вообще грех.
Однако если со здоровьем все в порядке, почему бы не поучаствовать в народном веселье?! Купание на Крещение в этом году благословляется с восьми часов вечера 18 января и до восьми часов утра 20 января. В местах купаний, по сообщению сотрудников МЧС, оборудуются пункты обогрева, организуется круглосуточное дежурство ответственных лиц, состояние купелей будет проверено на предмет безопасности.
А в администрации Чебоксар проинформировали, что для чебоксарцев и гостей столицы предусмотрены две точки купания, одна – на заливе, напротив Свято-Троицкого мужского монастыря, вторая – в Сосновке. Все деревянные части купелей обновлены, рядом с ними будут установлены переносные раздевалки с полками для сумок, крючками для одежды и деревянными полами.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции
? Перед тем как окунуться в прорубь, все-таки посоветуйтесь с врачом…

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18.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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