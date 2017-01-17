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Главное, Хроника ЧП
Хроника ЧП

ПОЖАР В ФУРГОНЕ
На прошлой неделе на участке федеральной трассы М-­7 вблизи деревни Табанары в Цивильском районе загорелась фура­-иномарка.
В кузове машины, едущей из Казани в Чебоксары, находились товары повседневного спроса – продукты питания, бытовая химия. На место ЧП спасателей вызвал водитель фуры.
Огонь уничтожил около тонны товара – примерно десятую часть всего перевозимого груза. Как сообщают в Управлении МЧС по Чувашии, предположительно, причиной возгорания могла стать неисправность дизельного обогревателя, находившегося в фургоне.

ЗАБУКСОВАЛ ВО ЛЬДУ
В минувшую субботу сотрудники поисково-­спасательной службы Чувашии эвакуировали с волжских льдов на берег мотоциклиста-­экстремала.
36-летний байкер, в потемках катаясь по Волге недалеко от поселка Сосновка, провалился в скопившуюся на льду и скрытую настом снежно-водяную массу. В «каше» изо льда с водой мотоцикл прочно застрял, вытащить его самостоятельно хозяин не смог – и по мобильному телефону позвонил спасателям.
Получив тревожный сигнал, к месту бедствия прибыло судно на воздушной подушке. Спасатели помогли мужчине выбраться из ледяной ловушки и вместе с мотоциклом доставили его в Чебоксары, сообщают в пресс-службе республиканского Управления МЧС.

КСТАТИ
МЧС России предупреждает: не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Особенно осторожными на льду нужно быть на участках, покрытых толстым слоем снега, в местах выхода родников, впадения ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

БАНИ ГОРЯТ
Вечером 15 января произошел пожар в одном из частных подворий по улице Бажова в Калининском районе Чебоксар.
Разбушевавшееся пламя уничтожило баню, надворные постройки и кровлю жилого дома. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность банной печи.
Спустя полчаса в том же районе столицы вспыхнул еще один пожар. И опять полыхала баня. О возгорании во дворе по улице 2-я Марата в службу спасения сообщила 43-летняя хозяйка дома. Прибывшие по тревоге спасатели спустя 10 минут сбили пламя, охватившее деревянную постройку. От огня пострадала лишь часть внутренней отделки парной. Предположительно, пожар также стал следствием неисправности печи.
А затем, в ночь с 15 на 16 января в Канаше из-за перекала банной печи едва не сгорело хозяйство 70-летней пенсионерки. Дом пожилой горожанки удалось отстоять от огня. Баня же выгорела дотла.
А 16 января горели бани в урмарском селе Челкасы и в деревне Норваш-Кошки Янтиковского района…

СТАТИСТИКА
Всего, по данным Управления МЧС, за 15 дней 2017 года в Чувашии произошел 31 пожар. В огне погибли три человека, еще двое травмированы. Спасены 12 человек.

Фото Управления МЧС по Чувашии

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Метки: Главное, Хроника ЧП, , , .

17.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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