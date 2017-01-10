Главное Сегодня – День работника прокуратуры России Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации! Российская прокуратура, учрежденная Петром I, на протяжении столетий остается надежным «оком государевым», гарантом законности и правопорядка в обществе.

Сегодня в органах прокуратуры Чувашии служат высококвалифицированные и преданные своему делу юристы, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни.

Вы успешно боретесь с преступностью и коррупцией. Во многом благодаря вашей эффективной работе в республике сохраняется стабильная общественно-политическая обстановка, растет уровень доверия граждан к работе органов государственной власти.

Убежден, что и в дальнейшем работники прокуратуры с честью будут защищать социальные права и экономические свободы граждан и интересы государства.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении профессиональных задач! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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