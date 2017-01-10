Штраус – на каждой сцене

В эти новогодние праздники Чебоксары будто превратились в филиал музыкальной Вены. В канун Нового года в филармонии прозвучал большой концерт симфонической академической капеллы «Новогодний венский вальс», о котором уже писал «Культпросвет». А в каникулы в театре оперы и балета зрители собрались на рождественский гала-концерт «В вихре штраусовского вальса», в котором приняли участие ведущие солисты Фонда «Таланты мира».
Елена Семенова и Дмитрий Полкопин из Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Оксана Лесничая (Большой театр) и Константин Бржинский («Геликон-опера») пели в сопровождении симфонического оркестра нашего театра под управлением Ольги Нестеровой. Вместе с гостями в гала приняла участие и солистка ЧТОиБ Маргарита Финогентова.
Встречи с «Талантами мира» уже добрая традиция. И даже конферансье Мариана Галанина стала любимицей завсегдатаев этих встреч. И именно она благодарила оркестр из Чувашии, назвав его давним и преданным творческим другом. Дело в том, что оркестр уже не раз выступал с солистами Фонда «Таланты мира». Недавний совместный концерт – в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в рамках III Московского международного фестиваля «Звездное Рождество с Давидом Гвинианидзе». Для гостей вечера также звучала чарующая музыка «короля венского вальса».
? В программе концерта – знаменитые на весь мир вальсы, польки, увертюры и арии из любимых оперетт.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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