Главное Помогли праздники и прививки Заболеваемость гриппом пошла на спад по всей стране. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора России в ходе состоявшегося вчера селекторного совещания.

В этом году эпидемия прошла в щадящем режиме: многие захворавшие просто отлежались во время новогодних каникул, ведь самое главное в лечении гриппа или простуды – это постельный режим. И, конечно, не последнюю роль сыграл высокий охват населения прививками от гриппа.

К врачам в Чувашии обратились чуть более 4,5 тыс. человек, из них каждый второй – ребенок. Однако среди тех, кого пришлось госпитализировать, дети составили подавляющее большинство. Из 196 пациентов, помещенных в стационар, 163 – ребятишки до 14 лет.

Как принято, самых тяжелых больных медики обследовали лабораторно. Таких за последнюю неделю было 29 человек, но только у 13 обнаружили Гонконгский вирус А/H3N2. С ним мы впервые познакомились в 1968 году, тогда он нанес большой урон и вызвал много осложнений со стороны эндокринной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. С тех пор он несколько видоизменился, и вирусологи опасались повторения тяжелого течения болезни. Однако серьезных осложнений в этом сезоне, к счастью, «гость» из Гонконга пока не принес.

Высокие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ традиционно сохраняются в крупных населенных пунктах: в Чебоксарах (618,8 случаев на 100 тыс. населения), Новочебоксарске (697,9) и Шумерле (450,7).

До серьезного спада заболеваемости осталось две-три недели, и если начало обучения детей после каникул не вызовет новой активности вируса, всем можно будет вздохнуть с облегчением.

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