Ребенку нужен санаторий

В амбулаторной карте моего ребенка – сразу несколько диагнозов, по которым мы имеем право на санаторно-восстановительное лечение. Вот только непонятно: как часто нам положена путевка – раз в полгода или раз в год, как настаивает руководство поликлиники? И можем ли мы сразу по возвращении из санатория писать заявление на последующее лечение, не выжидая «положенных» полгода или год? Ведь пока очередь дойдет, могут пройти оба этих срока. И разъясните, пожалуйста, порядок регистрации заявлений. Должны ли нам выдавать какой-то корешок или, может быть, их фиксируют в электронной очереди? Сегодня мы сталкиваемся с тем, что заявления просто складывают в стопку и соблюдение очереди остается на совести врачей.

Юлия НИКОЛАЕВА, Чебоксары

Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, а также периодичность предоставления санаторно-курортного лечения ребенку определяет лечащий врач детской поликлиники по месту жительства, сообщают специалисты Министерства здравоохранения Чувашии.

Для оформления соответствующих документов, в том числе и регистрации заявления, необходимо обратиться во Врачебную комиссию детской поликлиники по месту медицинского обслуживания.

Распределение путевок и направление детей на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России, осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 г. № 138н.

Направление детей на лечение в санатории, которые находятся в ведении Минздрава России, осуществляется после оказания им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения и РАМН. А также если они проходили лечение в клинико-диагностическом центре (амбулаторно-поликлиническом отделении) в федеральных учреждениях здравоохранения и РАМН.

В санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России, направляются дети, как правило, в возрасте от 4 до 14 лет включительно в сопровождении законного представителя, с 16 до 18 лет без сопровождения, если необходимость сопровождения не обусловлена медицинскими показаниями.