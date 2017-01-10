ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
17:06 10.01.2017
В Чебоксарах начали готовиться к Крещению
13:51 10.01.2017
Чебоксарские кавээнщики примут участие в Фестивале КиВиН-2017
12:01 10.01.2017
Михаил Игнатьев поздравил чебоксарскую долгожительницу Ксению Редькову с вековым юбилеем
9:45 10.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
13:30 09.01.2017
В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
12:27 09.01.2017
 3
Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Затянем часовые пояса?..
  • Аноним on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • снова Саратов on Затянем часовые пояса?..
  • Володя on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
  • Володя on Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
    		•
    Вопрос-ответ, Главное
    Ребенку нужен санаторий

    В амбулаторной карте моего ребенка – сразу несколько диагнозов, по которым мы имеем право на санаторно-восстановительное лечение. Вот только непонятно: как часто нам положена путевка – раз в полгода или раз в год, как настаивает руководство поликлиники? И можем ли мы сразу по возвращении из санатория писать заявление на последующее лечение, не выжидая «положенных» полгода или год? Ведь пока очередь дойдет, могут пройти оба этих срока. И разъясните, пожалуйста, порядок регистрации заявлений. Должны ли нам выдавать какой-то корешок или, может быть, их фиксируют в электронной очереди? Сегодня мы сталкиваемся с тем, что заявления просто складывают в стопку и соблюдение очереди остается на совести врачей.

    Юлия НИКОЛАЕВА, Чебоксары

    Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения, а также периодичность предоставления санаторно-курортного лечения ребенку определяет лечащий врач детской поликлиники по месту жительства, сообщают специалисты Министерства здравоохранения Чувашии.
    Для оформления соответствующих документов, в том числе и регистрации заявления, необходимо обратиться во Врачебную комиссию детской поликлиники по месту медицинского обслуживания.
    Распределение путевок и направление детей на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России, осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.03.2009 г. № 138н.
    Направление детей на лечение в санатории, которые находятся в ведении Минздрава России, осуществляется после оказания им специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения и РАМН. А также если они проходили лечение в клинико-диагностическом центре (амбулаторно-поликлиническом отделении) в федеральных учреждениях здравоохранения и РАМН.
    В санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России, направляются дети, как правило, в возрасте от 4 до 14 лет включительно в сопровождении законного представителя, с 16 до 18 лет без сопровождения, если необходимость сопровождения не обусловлена медицинскими показаниями.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Вопрос-ответ, Главное, , .

    11.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Недавние трагические события – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Дек    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 77 queries in 0,655 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев