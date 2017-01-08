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В Чувашии более 204 тысяч детей приняли участие в новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятиях
12:38 09.01.2017
В Чувашии обновляется парк школьных автобусов
14:01 08.01.2017
Пятьдесят четыре школьника и четырнадцать молодых педагогов города Чебоксары удостоены стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2017 году
8:03 08.01.2017
Соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашской Республики переносится с 8 января на 21 января
7:41 08.01.2017
Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей на призы Главы Чувашской Республики собрали 138 участников
20:15 07.01.2017
В Чебоксарах в Рождество появились на свет 30 малышей
10:56 07.01.2017
Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой администрации Комсомольского района Алексеем Самаркиным
10:48 07.01.2017
Ибресинский район приглашает на «Новогодний лабиринт»
10:44 07.01.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Рождественское утро посетил храм
19:59 06.01.2017
Товарищеский матч по волейболу состоялся между работниками администрации Ибресинского района и главами поселений
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  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
  • Аноним on Главу Чувашии Михаила Игнатьева поздравляют с 55-летием
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    Главное, Хроника ЧП
    Каникулы – в режиме экстрима

    НО БЕЗ КРУПНЫХ ЧП

    Новогодние каникулы нынче выдались непривычно морозными. Отдыхать пришлось с оглядкой на возможные сбои в тепловодоснабжении, на других инфраструктурных объектах. Без них, к сожалению, не обошлось, но серьезных проблем удалось избежать, отмечалось на вчерашнем еженедельном совещании при Главе республики.
    В частности, пожаров в период со 2 по 8 января случилось на треть меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Погибли 6 человек, причем все в нетрезвом состоянии. Несмотря на морозы, вдвое меньше прошлогоднего оказалось случаев переохлаждения с летальным исходом, констатировал Глава республики Михаил Игнатьев.
    По данным главы Минстроя Владимира Михайлова, ЧП в сфере ЖКХ произошли в основном в водоснабжении. Устранялись неполадки оперативно. Так, в Новочебоксарске по улице Винокурова повреждение было ликвидировано за два часа. Правда, на возобновление подачи тепла в двух домах по улице Кирова в Чебоксарах потребовалось пять часов. ЧП не миновали и районы. В селе Богатырево Цивильского района 8 января остались без воды более 330 жителей. Уже 9 января, заверил министр, повреждение должны были ликвидировать.
    В настоящее время на случай ЧП в республике имеется 33 формирования численностью 7,5 тыс. человек и 1200 единиц специальной техники. Создан нормативный запас топлива – как мазута, так и дизельного. Имеется также более 390 резервных источников энергоснабжения, что на 7 проц. больше прошлогоднего. Один из них – на птицеферме в Цивильском районе – пришлось задействовать в минувшие дни, уточнил глава Минсельхоза Сергей Артамонов.
    Руководитель республиканского ГКЧС Вениамин Петров заострил внимание на экстремальной, без преувеличения, рыбалке в нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС, где в эти дни наблюдается настоящее столпотворение. Рыбаки бурят лунки буквально в нескольких метрах от открытой воды, а спасателям приходится неусыпно следить, как бы кто в нее не свалился. Помогли они и нетрезвому страннику, заблудившемуся в одну из ночей на льду. В Шумерле полдня искали «наездника» на снегоходе, с трудом запеленговав его в лесу. Пока же силы ГКЧС остаются в повышенной готовности до особого распоряжения, доложил руководитель.
    Личный состав органов внутренних дел в минувшие дни нес службу в усиленном режиме, доложил глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин. Была увеличена плотность нарядов, в том числе за счет привлечения сотрудников аппарата министерства. Обеспечен порядок на 600 с лишним мероприятиях, в результате не допущено ни одного ЧП.
    Во время праздников выявлено 36 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. Изъято 200 литров суррогатного зелья, в том числе 600 флаконов пресловутых фанфуриков. В первые дни января ликвидировано 29 мест сбыта наркотиков.
    Работники ДПС в морозные дни оказывали экстренную помощь водителям. 8 января, например, на трассе М-7 в Моргаушском районе они пересадили в попутный транспорт 32 пассажиров, возвращавшихся из Москвы в Чебоксары и Козьмодемьянск и замерзавших в заглохшем на дороге автобусе.

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    Метки: Главное, Хроника ЧП, , .

    10.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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