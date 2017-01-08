Главное, Хроника ЧП Каникулы – в режиме экстрима НО БЕЗ КРУПНЫХ ЧП Новогодние каникулы нынче выдались непривычно морозными. Отдыхать пришлось с оглядкой на возможные сбои в тепловодоснабжении, на других инфраструктурных объектах. Без них, к сожалению, не обошлось, но серьезных проблем удалось избежать, отмечалось на вчерашнем еженедельном совещании при Главе республики.

В частности, пожаров в период со 2 по 8 января случилось на треть меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Погибли 6 человек, причем все в нетрезвом состоянии. Несмотря на морозы, вдвое меньше прошлогоднего оказалось случаев переохлаждения с летальным исходом, констатировал Глава республики Михаил Игнатьев.

По данным главы Минстроя Владимира Михайлова, ЧП в сфере ЖКХ произошли в основном в водоснабжении. Устранялись неполадки оперативно. Так, в Новочебоксарске по улице Винокурова повреждение было ликвидировано за два часа. Правда, на возобновление подачи тепла в двух домах по улице Кирова в Чебоксарах потребовалось пять часов. ЧП не миновали и районы. В селе Богатырево Цивильского района 8 января остались без воды более 330 жителей. Уже 9 января, заверил министр, повреждение должны были ликвидировать.

В настоящее время на случай ЧП в республике имеется 33 формирования численностью 7,5 тыс. человек и 1200 единиц специальной техники. Создан нормативный запас топлива – как мазута, так и дизельного. Имеется также более 390 резервных источников энергоснабжения, что на 7 проц. больше прошлогоднего. Один из них – на птицеферме в Цивильском районе – пришлось задействовать в минувшие дни, уточнил глава Минсельхоза Сергей Артамонов.

Руководитель республиканского ГКЧС Вениамин Петров заострил внимание на экстремальной, без преувеличения, рыбалке в нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС, где в эти дни наблюдается настоящее столпотворение. Рыбаки бурят лунки буквально в нескольких метрах от открытой воды, а спасателям приходится неусыпно следить, как бы кто в нее не свалился. Помогли они и нетрезвому страннику, заблудившемуся в одну из ночей на льду. В Шумерле полдня искали «наездника» на снегоходе, с трудом запеленговав его в лесу. Пока же силы ГКЧС остаются в повышенной готовности до особого распоряжения, доложил руководитель.

Личный состав органов внутренних дел в минувшие дни нес службу в усиленном режиме, доложил глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин. Была увеличена плотность нарядов, в том числе за счет привлечения сотрудников аппарата министерства. Обеспечен порядок на 600 с лишним мероприятиях, в результате не допущено ни одного ЧП.

Во время праздников выявлено 36 фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. Изъято 200 литров суррогатного зелья, в том числе 600 флаконов пресловутых фанфуриков. В первые дни января ликвидировано 29 мест сбыта наркотиков.

Работники ДПС в морозные дни оказывали экстренную помощь водителям. 8 января, например, на трассе М-7 в Моргаушском районе они пересадили в попутный транспорт 32 пассажиров, возвращавшихся из Москвы в Чебоксары и Козьмодемьянск и замерзавших в заглохшем на дороге автобусе.

Метки: Хроника ЧП, МЧС, Новый год.



Метки: Главное A A A