Вот уже целый век «Советская Чувашия» со своими читателями

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!..

В этом году наша газета будет отмечать столетний юбилей. Датой ее рождения принято считать апрель 1917 года, когда вышел в свет первый номер газеты «Чебоксарская правда». Редактором ее был Карл Янович Грасис – руководитель Чебоксарского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Время тогда было бурное, революционное, страна стремительно менялась. Уже в июне выпуск «Чебоксарской правды» прекратился. Ее преемницей стала газета «Зарево коммунизма», затем – «Известия Революционного Комитета Автономной Чувашской области РСФСР», «Чувашский край», «Трудовая газета», «Красная Чувашия»… А с 1 января 1954 года наша газета обрела свое нынешнее имя.

Страницы «Советской Чувашии» за все прошедшие годы – это своеобразная летопись республики, ее трудовых будней и праздников, трагедий и великих достижений. Вековой юбилей газеты мы будем отмечать вместе с читателями, вспоминая яркие моменты ее истории и людей, которые каждый день писали эту летопись.

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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

КАРЛ ЯНОВИЧ ГРАСИС (1894–1937)

Революционер, журналист, писатель Карл Грасис родился в 1894 году в местечке Старо-Ребальч Векдекского уезда Лифляндской губернии. Окончил Вольмарскую учительскую семинарию, учился в народном университете Шанявского в Москве. С семнадцати лет начал участвовать в революционной борьбе. Был членом Латышской организации РСДРП. В 1915 году стал меньшевиком-интернационалистом. За активное выступление против империалистической войны был арестован и сослан в Харьков, а потом в 1916 году – в Чебоксары.

Но и в ссылке Грасис не прекращал свою бурную революционную деятельность. По его инициативе в марте 1917 года создан Чебоксарский Совет гражданских депутатов, который в апреле был реорганизован в Совет рабочих и солдатских депутатов. Вплоть до июля 1917 года, являясь председателем Чебоксарского совета, редактировал газету «Чебоксарская правда», выпуск которой был организован при его непосредственном участии.

В мае 1917 года Грасис перешел на идейные позиции большевизма. А через два месяца был арестован Временным правительством и отправлен в тюрьму в Казань. В октябрьские дни 1917 года Грасис занимал должность председателя Казанского ВРК (Революционного штаба). В декабре – редактор большевистской газеты «Знамя революции». В мае 1918-го участвовал в совещании в Москве по созданию Татаро-Башкирской республики, выступал против объединения народов Поволжья в одну, рекомендуемую Сталиным, Татаро-Башкирскую республику. С августа 1918 года Грасис – комиссар, затем председатель Казанской губернской Чрезвычайной комиссии (ЧК) по борьбе с контрреволюцией. С октября 1918 по март 1919 года – председатель ЧК Каспийско-Кавказского фронта, начальник особого отдела, начальник и политкомиссар разведотдела штаба фронта в Астрахани.

С апреля 1919-го он – политкомиссар разведотдела штаба Восточного фронта, редактор газеты «Заря» в Симбирске, заведующий политпросветом Симбирского губернского военкомата. В 1920 году Грасиса направили на Украину в качестве председателя Центральной комиссии по борьбе с бандитизмом на Южнорусской железной дороге. Был он там ответственным работником Наркомпроса и Главполитпросвета УССР, редактором газеты «Харьковский пролетарий». С октября 1925 года – заведующий информбюро Госиздата, журналист в разных изданиях Москвы, Орла, Кемерова. Автор книг «К национальному вопросу», «Неизбежное будущее» (1918), «В огне войны и революции» (1924), составитель «Философского словаря» и других трудов. Репрессирован, арестовывался в 1933 и 1937 гг. Осужденный Военной коллегией Верховного суда СССР 10 декабря 1937 года, Карл Грасис был расстрелян. Реабилитирован в 1958 году.

В Чебоксарах именем Грасиса названа улица в юго-западном районе.

? Июль 1920 года. II конгресс Коминтерна. Рядом с Владимиром Лениным справа – делегат конгресса Карл Грасис.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ МОРОЗОВ (1893–1978)

Один из первых редакторов Михаил Морозов прожил большую жизнь, внес значительный вклад в создание газеты, в ее становление и развитие. И до конца своих дней, где бы ему потом ни приходилось трудиться, не порывал связей с родным коллективом. Он постоянно состоял на партийном учете в парторганизации «Советской Чувашии». Для нас, только что прибывших в газету по распределению молодых журналистов, он был легендой, образцом для подражания. И не только для нас. Сотрудники более старшего поколения всегда рассказывали о нем в восторженных тонах…

Михаил Морозов родился в селе Полянки Алатырского уезда (ныне Сурский район Ульяновской области). В 1909 году окончил Промзинскую двухклассную школу, после чего до 1917 года работал писарем в Промзинском волостном правлении, помощником сельского писаря, конторщиком Крестьянского поземельного банка. В 1917–1918 годах был председателем Полянковской сельской управы, секретарем Промзинского волостного земельного отдела, секретарем Алатырского уездного отдела социального обеспечения, заведующим финансово-хозяйственным подотделом Симбирского губернского отдела социального обеспечения, учителем Полянковской средней школы…

В октябре 1921 года Морозов был назначен заместителем редактора, а затем и редактором «Трудовой газеты» – органа Алатырского уездного комитета РКП(б) и уездного исполкома. В сентябре 1925 года решением Чувашского обкома ВКП(б) на базе «Трудовой газеты» началось издание республиканской общественно-политической газеты. До 1929 года Михаил Павлович оставался ее редактором. В 1929 году областные партийные и советские власти переименовали газету в «Красную Чувашию», провели реорганизацию, кадровые изменения. В связи с этим Морозов сначала поработал ответственным секретарем, потом заместителем редактора, а после окончания курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) в Москве – снова редактором газеты.

В 1937 году Михаил Павлович стал корреспондентом ТАСС по Чувашской АССР. Через год обком ВКП(б) направил его на работу в НКВД. В 1942 году он занял пост начальника спецотдела Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР. В 1950–1955 годах Морозов снова трудился в «Красной Чувашии» («Советской Чувашии»). А затем до выхода на пенсию в 1957 году – заведующим партийным архивом Чувашского обкома КПСС.

Работа Михаила Павловича была отмечена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда» и др.

ЗАХАР ПЛАТОНОВИЧ ЛЬВОВ (1892–1941)

3ахар Львов родился 30 ноября 1892 года в деревне Хумуши Норусовской волости Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Вурнарского района Чувашской Республики). Детство прошло в беспросветной бедности. После окончания двухклассного училища ушел в Казань и перепробовал множество разных профессий. С февраля 1918 года работал в редакции чувашской газеты «Канаш» (Совет). 28 сентября 1918 года вступил в РКП(б).

Организатор полиграфического производства и издательского дела в Чувашской автономной области. С апреля 1921 по февраль 1923 года – редактор областной газеты «Чувашский край», одновременно редактировал (в 1922 г.) газету «Канаш», заведовал Чувашским отделением РОСТА. Член Чувашского обкома РКП(б) и облисполкома. После закрытия «Чувашского края» до 1927 года Захар Львов – заведующий Чувашгизом. После тяжелой болезни и операции – профсоюзный работник, затем инспектор Главлита по охране тайн в печати (до 1937 года). Организатор Чувашского отделения Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). Автор ряда книг. Переводил на чувашский язык произведения В.И. Ленина.

Подготовил Владимир ЖЕБИТ

Продолжение в следующем номере