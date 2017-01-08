Накануне Рождества в Доме дружбы народов Красноярска прошла «Чувашская елка»

ВСЕ ПО-ЧУВАШСКИ – И СНЕГУРОЧКА, И БАБА-ЯГА

«Конечно, по большому счету наша елка почти ничем не отличалась от традиционной российской, – рассказал по телефону президент краевой чувашской национально-культурной автономии Геннадий Храмов. – Просто кроме традиционных Деда Мороза и Снегурочки на нашем празднике были персонажи и из чувашского фольклора – Юр пике, Ашапатман (Баба­яга). Они разыгрывали с детишками народные игры, разучивали слова на чувашском языке. Именно под их руководством мальчишки и девчонки (в возрасте от 2 до 12 лет) водили хоровод, плясали под чувашские мелодии, пели песни и так читали стихи на языке бабушек и дедушек (выученные дома с помощью последних же), что иногда вышибало слезу».

По словам Геннадия Ивановича, активисты автономии задумали праздник под названием «Чувашская елка» для детей и внуков участников народных ансамблей «Юманлăх» (Дубравушка) и «Çеçпĕл» (Подснежник) и очень волновались, как маленькие сородичи воспримут их «подарок». Но первый блин не вышел комом – елкой все остались довольны. И взрослые (их было даже больше, чем детишек), и малыши.

Еще бы – здесь и весело было, и без подарков никто не остался (кстати, подарки были закуплены только от производителей республики). Под конец маленькие гости Деда Мороза и Снегурочки так разошлись, что вновь и вновь начинали петь, читать уже рассказанные стишки, требуя «продолжения банкета». А другие прятались от родителей и отказывались покидать праздник… На уговоры поддались только тогда, когда взрослые твердо пообещали, что на следующий год Юр пике и Ашапатман придут снова и обязательно устроят не менее красивую и веселую «Чувашскую елку».

Фото чувашской национально­-культурной автономии

? Первая в истории Красноярска елка на чувашский лад понравилась и взрослым, и малышам.