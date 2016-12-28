Главное Поздравление Главы Чувашии с наступающим Новым годом Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год был объявлен в Чувашии Годом человека труда во славу трудолюбивого народа республики. Отдавая должное ежедневному подвигу тружеников, мы продолжили реализацию социально-экономических программ, направленных на улучшение качества и повышение уровня жизни в регионе, сохранение и укрепление общественно-политической стабильности.

Чувашская Республика вошла в число шести наиболее инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации.

В республике стало больше современных детских садов и школ, фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. Благодаря социально ориентированной политике выросло число долгожителей и многодетных семей.

Сегодня перед нами стоит задача дальнейшего укрепления института семьи и нравственных устоев общества на основе многовековых традиций народа Чувашии. Именно поэтому с учетом инициативы общественных организаций принято решение объявить 2017 год Годом Матери и Отца.

Уверен, что 2017 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом экологии, станет не только годом охраны окружающей среды, но и годом экологии души, годом личного духовного развития каждого человека!

Дорогие друзья!

Я уверен, что вместе с вами в новом году мы обеспечим дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие нашей родной республики! Мы создадим еще более благоприятные условия для самореализации молодежи!

Пусть сбываются все ваши надежды и желания! А ваш дом всегда будет наполнен детским смехом и душевным теплом!

Желаю вам в новом 2017 году процветания, мира, тепла, добра, счастья вам и вашим семьям! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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