Тракторостроители гасят долги по зарплате и зажигают елочные огни

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Ожидается, что до конца года задолженность по заработной плате перед работниками предприятий концерна будет погашена в полном объеме.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя ситуацию, напомнил, что решению проблем предприятий Концерна «Тракторные заводы» правительство республики всегда уделяло повышенное внимание.

«Мы понимаем, что это не только важный экономический, но и острейший социальный вопрос. Отмечу, что наши многочисленные обращения в адрес собственников предприятий, в адрес Правительства страны находили отклик. Сегодня мы видим результаты этой работы», – сказал он.

По состоянию на 27 декабря текущая задолженность по выплате заработной платы имелась в ООО «Промтрактор­-Промлит» – 84228,16 тыс. рублей перед 2042 работниками, ЗАО «Промтрактор­-Вагон» – 5673,81 тыс. рублей перед 1337 работниками, ОАО «Промтрактор» – 69950 тыс. рублей перед 2117 работниками, ООО «Завод модельной оснастки» – 4077,7 тыс. рублей перед 116 работниками, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.

«До 31 декабря мы закроем имеющиеся долги по заработной плате перед сотрудниками всех предприятий, входящих в Концерн «Тракторные заводы». Требуемая сумма в размере 675 миллионов рублей уже поступила на счет компании. Впереди огромная работа, которая продлится в ближайшие месяцы», – прокомментировал событие президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин.

Погашение задолженности по зарплате – это первый этап реализации утвержденного плана реструктуризации холдинга, соответствующие документы по которому подписаны на минувшей неделе. Он предусматривает перечень конкретных мер и мероприятий, реализация которых будет проходить при непосредственном участии Внешэкономбанка.