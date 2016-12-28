ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
15:40 29.12.2016
В Чувашии раскрыта семейная преступная группировка, занимавшаяся реализацией суррогатного алкоголя
22:16 28.12.2016
«Сименс» и не только: чем в Чувашии приманивают инвесторов
15:07 28.12.2016
Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
14:17 28.12.2016
Студенты из Чувашии — победители Всероссийского конкурса буктрейлеров
8:25 28.12.2016
 2
Лучшая биатлонистка страны возглавит сборную
8:20 28.12.2016
Вверх по лестнице рейтинга
13:30 27.12.2016
31 декабря и 1 января на Красной площади города Чебоксары розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена
6:50 27.12.2016
 1
В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов
6:45 27.12.2016
 8
В Чебоксарах в рекордные сроки возведено здание самой большой школы республики
11:07 26.12.2016
Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Коллизия
Тракторостроители гасят долги по зарплате и зажигают елочные огни

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Ожидается, что до конца года задолженность по заработной плате перед работниками предприятий концерна будет погашена в полном объеме.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя ситуацию, напомнил, что решению проблем предприятий Концерна «Тракторные заводы» правительство республики всегда уделяло повышенное внимание.
«Мы понимаем, что это не только важный экономический, но и острейший социальный вопрос. Отмечу, что наши многочисленные обращения в адрес собственников предприятий, в адрес Правительства страны находили отклик. Сегодня мы видим результаты этой работы», – сказал он.
По состоянию на 27 декабря текущая задолженность по выплате заработной платы имелась в ООО «Промтрактор­-Промлит» – 84228,16 тыс. рублей перед 2042 работниками, ЗАО «Промтрактор­-Вагон» – 5673,81 тыс. рублей перед 1337 работниками, ОАО «Промтрактор» – 69950 тыс. рублей перед 2117 работниками, ООО «Завод модельной оснастки» – 4077,7 тыс. рублей перед 116 работниками, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии.
«До 31 декабря мы закроем имеющиеся долги по заработной плате перед сотрудниками всех предприятий, входящих в Концерн «Тракторные заводы». Требуемая сумма в размере 675 миллионов рублей уже поступила на счет компании. Впереди огромная работа, которая продлится в ближайшие месяцы», – прокомментировал событие президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин.
Погашение задолженности по зарплате – это первый этап реализации утвержденного плана реструктуризации холдинга, соответствующие документы по которому подписаны на минувшей неделе. Он предусматривает перечень конкретных мер и мероприятий, реализация которых будет проходить при непосредственном участии Внешэкономбанка.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Коллизия, .

30.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 83 queries in 0,667 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев