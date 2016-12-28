Юные музыканты из Чувашии выступили на концерте-реквиеме в Кремле

ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧЕЙ ГОЛОСОВ

Вчера на перроне чебоксарского железнодорожного вокзала внимание встречающих было приковано к пассажирам одного из вагонов поезда «Москва – Чебоксары». Из российской столицы вернулись десять юных исполнителей, которые вместе со своим руководителем, заслуженным работником культуры Чувашии Александрой Васильевой приняли участие в концерте-реквиеме памяти погибших в небе над Черным морем 25 декабря. Ребята из Чувашии пели в Государственном Кремлевском дворце в составе тысячеголосого сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А отрывок из песни «Эй, ухнем» они исполнили прямо на перроне.

Традиционное выступление сводного Детского хора в Кремле в канун Нового года было запланировано давно. Ребята со всей страны, в том числе и воспитанники чебоксарских детской школы искусств № 2 и музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина, городского Дома творчества «Росток» и школы искусств Комсомольского района, готовились выступить с радостными, праздничными песнями. Но когда стало известно о страшной катастрофе, программу концерта резко поменяли. «У нас был буквально один день, чтобы разучить репертуар, – говорит руководитель детского хора из Чувашии Александра Васильева. – Вечером нам раздали ноты, а уже на следующий день состоялся концерт. Ребята проявили удивительную собранность, прочувствовали всю ответственность. Они сработали как настоящие профессионалы».

Открыла концерт памяти музыка Прокофьева в исполнении Симфонического оркестра. Детские голоса слились воедино, исполнив русские народные песни, сочинения о Родине, композиции Александры Пахмутовой. Но самым трогательным стало выступление, в котором солировал тенор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев. Солист ансамбля, не полетевший с коллективом в связи с рождением ребенка, исполнил произведение «Зачарованная даль». «У всех в зале ручьем текли слезы. Как будто вся страна скорбела в этот миг. А каково было ему…» – делятся впечатлениями участники.

«Когда поешь на одной сцене вместе с тысячей других певцов – это как в космос полететь, – рассказывает участница хора, воспитанница музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина Настя Матрешкина. – Мы исполнили 12 песен, которые пришлось учить буквально на ходу. Но, я думаю, мы справились».

«Конечно, для всех стала полной неожиданностью смена репертуара, – говорит и Таня Григорьева из той же музыкальной школы. – Для всей страны эта трагедия стала большим горем. Когда во время исполнения Гимна России зажегся свет, я увидела, что в зале не было ни одного свободного места. На концерт пришли даже с грудными детьми».

Впрочем, в программе Детского хора России все-таки нашлось место новогодним мелодиям. «Песней о снежинке» из кинофильма «Чародеи» дети попытались передать ощущение приближающегося праздника.

На концерте-реквиеме в Москве побывал и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он тепло приветствовал ребят из Чувашии и пожелал им дальнейших творческих успехов.

Скриншот программы «Россия К»

? Десять юных музыкантов из Чувашии спели в составе тысячеголосого Детского хора России.