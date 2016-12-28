Наркотик привел в колонию

Выслушал приговор 27-летний житель Алатыря, совершивший ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
Нынешним летом в Новочебоксарске на автомобильной дороге по улице Советской нетрезвый водитель заехал на бордюрный камень и допустил столкновение с опорой линии электропередачи. В результате его пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице. Виновник ДТП покаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщили в прокуратуре республики. Он также возместил ущерб, причиненный родным погибшего. Суд приговорил безответственного водителя к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. И на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Впрочем, закон строго карает всех пьяных водителей. Недавно Верховный суд республики оставил в силе приговор в отношении водителя, который вечером в селе Яльчики, удирая на машине от полицейских (не захотел остановиться по их требованию), нарушил правила дорожного движения и сбил переходившую проезжую часть девушку. Она умерла. Суд признал 29-летнего водителя виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. И приговорил к 4 с половиной годам колонии, также лишив его права управления транспортными средствами на три года. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его, рассказали в прокуратуре республики, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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