Знак вопроса

И ДЕДУШКА ПОМОЖЕТ, И БАБУШКА НЕ БРОСИТ

С какого времени работодатель обязан предоставить мне отпуск по уходу за ребенком и кто еще из родственников может заменить маму?

Нина, Канаш

По закону (ст. 256 Трудового кодекса РФ) женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, для чего она пишет соответствующее заявление, рассказал заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Сергей Афанасьев. Такие отпуска могут быть использованы (полностью или по частям) также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Кроме того, отпуск может быть предоставлен работникам, усыновившим ребенка (ст. 257 ТК РФ). Датой его начала будет день, указанный работником в заявлении на отпуск, но не ранее даты рождения ребенка (его усыновления, установления над ним опеки).

Для работницы, которая находится в отпуске по беременности и родам, датой начала отпуска по уходу за ребенком будет день, следующий за последним днем первого отпуска. Если она желает уйти в отпуск по уходу за ребенком с более ранней даты, то отпуск по беременности и родам она должна прервать.

Отпуск по уходу за ребенком оформляется по дату, указанную в заявлении работника о его предоставлении, но не позднее дня, когда ребенку исполнилось три года. Последним днем, за который работнику нужно выплатить пособие по уходу, будет день достижения ребенком возраста полутора лет.

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НАСЛЕДСТВО ДЕЛЯТ ПО ЗАКОНУ

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Виктор ШИРКОВ, Чебоксары

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ в числе наследников, имеющих право на обязательную долю, – несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, пояснил прокурор Калининского района Чебоксар Андрей Бельский. Независимо от содержания завещания они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. А при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Однако с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, суд может уменьшить ее размер или вообще отказать в присуждении такой доли.

К примеру, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался. А наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, дача и прочая недвижимость) или использовал имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

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ТРЕБОВАТЬ НЕ ВПРАВЕ

Законны ли требования медицинской организации по представлению справки с места работы при открытии листа нетрудоспособности?

Нина Алексеевна, Чебоксары

Мы попросили прокомментировать поднятый вопрос помощника прокурора Калининского района Чебоксар Екатерину Леонтьеву.

– Форма бланка листка нетрудоспособности, состоящего из двух разделов, утверждена приказом Минздравсоцразвития России, – рассказала она. – Первый раздел бланка и корешок заполняются медицинской организацией, второй раздел – работодателем.

В первом разделе имеется строка «место работы – наименование организации». В этой строке лечебное учреждение должно указать полное или сокращенное наименование организации либо фамилию и инициалы работодателя – физического лица, как это предусмотрено Порядком выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России.

В пункте 6 письма ФСС России от 28.10.2011 года разъяснено, что в строке «место работы – наименование организации» полное либо сокращенное наименование должно соответствовать учредительным документам организации. Поэтому в целях исключения ошибок при заполнении этой строки лечебные учреждения могут потребовать от больного справку с места работы, в которой указано правильное название организации.

А вообще Порядок не предусматривает представление справки с места работы для выдачи больничного листа. Из пункта 57 Порядка следует, что наименование работодателя заполняется медицинской организацией со слов гражданина. Таким образом, требовать справку лечебное учреждение не вправе.

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СКОЛЬКО НУЖНО УКРАСТЬ, ЧТОБЫ…

Законом предусмотрена уголовная ответственность за хищение чужого имущества, на какую сумму оно должно потянуть?

Сергей ИВОЛГИН, Новочебоксарск

Как нам рассказал заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Сергей Афанасьев, в июне этого года в Уголовный кодекс РФ и УПК внесены изменения по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности, в частности, в статью 158 УК РФ – кража. Теперь это деяние становится уголовно-наказуемым при сумме хищения свыше 2500 рублей.

Также внесены изменения в примечание к указанной статье УК, касающееся определения значительности ущерба для граждан, сумма которого не может составлять менее 5 тысяч рублей.

Уголовный кодекс РФ также дополнен статьей 158.1, устанавливающей уголовную ответственность за повторное мелкое хищение чужого имущества, если воришка уже подвергался административному наказанию за такое деяние. Расследование уголовных дел о преступлении, предусмотренном означенной статьей, отнесено к компетенции органов дознания МВД России.

Фото posovetuymne.ru

? Батюшки, неужто все ценное вынесли…

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ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД

Как оспорить действия судебного пристава-исполнителя, который наложил арест на имущество родителей должника?

Петр, Мариинский Посад

По закону об исполнительном производстве в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о его освобождении от наложения ареста или исключении из описи.

«Таким образом, родители должника вправе решить этот вопрос путем оспаривания вышеназванных действий пристава-исполнителя в судебном порядке», – подтвердила заместитель прокурора Калининского района Чебоксар Елена Чурбанова.