Хитрость вышла боком

21-летняя жительница Порецкого района, выдумавшая историю о краже денег, осуждена за заведомо ложный донос. Об этом сообщает прокуратура республики.

В нынешнем августе девушка обратилась в дежурную часть ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности за грабеж незнакомого парня. Он якобы в кафе «Ковчег» открыто похитил с барной стойки ее кошелек, где были документы и около двух тысяч рублей. Потом грабитель выбежал на улицу и скрылся.

Кошелек заявительницы сотрудники полиции сразу же нашли на прилегающей к кафе территории. И тут девушка честно призналась, что выдумала историю про грабеж, она сама потеряла кошелек, когда, будучи подшофе, выходила из кафе покурить. А в полицию обратилась затем, чтобы ей помогли найти пропажу.

За такую «находчивость», а вернее за ложный донос, суд приговорил посетительницу кафе к штрафу в пять тысяч рублей.