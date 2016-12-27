Хитрость вышла боком

21-летняя жительница Порецкого района, выдумавшая историю о краже денег, осуждена за заведомо ложный донос. Об этом сообщает прокуратура республики.
В нынешнем августе девушка обратилась в дежурную часть ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности за грабеж незнакомого парня. Он якобы в кафе «Ковчег» открыто похитил с барной стойки ее кошелек, где были документы и около двух тысяч рублей. Потом грабитель выбежал на улицу и скрылся.
Кошелек заявительницы сотрудники полиции сразу же нашли на прилегающей к кафе территории. И тут девушка честно призналась, что выдумала историю про грабеж, она сама потеряла кошелек, когда, будучи подшофе, выходила из кафе покурить. А в полицию обратилась затем, чтобы ей помогли найти пропажу.
За такую «находчивость», а вернее за ложный донос, суд приговорил посетительницу кафе к штрафу в пять тысяч рублей.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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