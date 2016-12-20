Главное Цитата номера Иван МОТОРИН, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики: «На российском уровне изменился подход к праздничным датам, вышли корректировки указов Президента Российской Федерации, изменены были нормативы, на которые могут рассчитывать регионы. В первую очередь это связано с кризисными явлениями в экономике. Стало понятно, что для российского бюджета это слишком большие расходы в целом. Наверное, большая часть регионов, особенно республик, тоже отмечают свои даты образования в 2019–2021 годах. Тем не менее ряд проектов мы взяли в работу. Это касается Московского моста, город начал реконструировать набережную реки Волги. Пусть это в рамках других проектов, но мы их позиционируем как объекты, которые будут связаны с празднованием и дня города, и соответственно дня республики. Сейчас подготовлены изменения в план мероприятий, они находятся на согласовании в федеральных органах власти. Мы сосредоточимся на реконструкции и ремонте наших основных учреждений, это будет касаться театров, библиотек, музеев… Я думаю, что целый ряд объектов будут профинансированы». (Из интервью ГТРК «Чувашия»)

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