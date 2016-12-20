Главное Сегодня День спасателя Российской Федерации Уважаемые сотрудники и ветераны службы спасения Чувашии!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем спасателя! Это праздник мужественных, сильных духом, ответственных людей, которые готовы рисковать своей жизнью ради спасения других.

Профессионализм наших спасателей известен не только в республике, но и далеко за пределами региона. Только в этом году сотрудники Чувашской республиканской поисково-спасательной службы и МЧС России по Чувашской Республике совершили свыше 1000 выездов, результат их деятельности – сотни спасенных жизней.

В городах и районах республики сохранены и успешно работают спасательные станции, которые помогают оперативно реагировать на поступающие сигналы и вовремя прийти на помощь.

Уверен, вы и впредь будете преданно служить Родине, героически выполнять свой долг. Я благодарен вам за самоотверженную работу.

Со словами искренней признательности обращаюсь к ветеранам службы за подготовку достойного поколения преемников и за весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Желаю успехов в выполнении поставленных перед вами задач, мира, добра, благополучия и хорошего настроения вам и вашим родным и близким! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

Метки: МЧС, Праздник.



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