Главное, Статьи партнеров Не только учить, но и спасать ОБУЧАЮТ ПЕДАГОГОВ В «ШКОЛЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» Относительно недавно, а именно с 15 июля этого года, в Федеральном законе «Об образовании» появились важные изменения. Они гласят, что каждый педагогический работник, который занимает должность в образовательной организации, – неважно, в школе, детском саду или ином учреждении – должен уметь оказать первую помощь.

Звучит очень правильно. Никто не будет спорить, что в любой сложной ситуации, особенно связанной с жизнью и здоровьем, помочь ребенку, кроме взрослого рядом, некому. Но и научить оказывать первую помощь кто попало не в состоянии – только профессионалы.

Так, в образовательно-методическом центре «Школа медицины катастроф» БУ «Республиканский центр медицины катастроф» Минздрава Чувашии для педагогов проводят тематические занятия. Ведут их квалифицированные врачи-преподаватели, которые прошли специализированное обучение в Москве, во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». При этом «Школа медицины катастроф» оснащена современным оборудованием, помогающим в обучении, и учителя отрабатывают навыки оказания первой помощи на искусно сделанных манекенах-тренажерах.

Спектр возможных травм, помочь при которых учатся педагоги, широк. Они учатся останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах, проводить сердечно-легочную реанимацию и интубацию трахеи, извлекать инородные тела и так далее. По завершении обучения слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного образца. И, как показывает статистика, за последние полгода в «Школе медицины катастроф» обучение навыкам оказания первой помощи прошли 426 педагогов. А чтобы подчеркнуть профессионализм преподавательского состава образовательно-методического центра, стоит упомянуть, что здесь же повышают свою квалификацию сотрудники МЧС, ГИБДД и МВД, матросы-спасатели и представители других служб.

«Как показывает практика, такие знания для педагогических работников просто необходимы, – напоминают сотрудники «Школы медицины катастроф». – Во время занятий с детьми на уроке или перемене может случиться нештатная ситуация, угрожающая жизни и здоровью. А рядом – только педагог, который первым и приходит на помощь. До приезда бригады «скорой» или прихода медработника учитель обязан оказать первую помощь и, возможно, спасти жизнь ребенка. Эффективная первая помощь – это спасенная жизнь!» Тел: 53-64-09, 53-48-75

ОМЦ «Школа медицины катастроф» БУ «РЦМК» Минздрава Чувашии.

Более подробная информация:

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=2337662. Реклама

Метки: Статьи партнеров, МЧС, Образование.



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