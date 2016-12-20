Алексей СУДЛЕНКОВ, председатель Общественной палаты Чувашской Республики:
«Мир профессий в последнее время здорово меняется. Подсчитано, что за ближайшие годы 57 профессий, которые сейчас есть, исчезнут. В то же время появится 180 новых интересных специальностей. Меняются культура, технологии и то, что раньше должен был делать человек с высшим образованием, сейчас выполняет уже рабочий. Поэтому ставится задача подтянуть к уровню высшей школы подготовку учащихся техникумов и училищ.
Кроме того, перед профессиональным образованием ставится цель переподготовки действующего персонала организаций. Технологии меняются, а предприятие должно идти в ногу со временем. И, наконец, необходимо повышать уровень самих преподавателей. Большое достижение наставника – это когда он едет на предприятие и повышает свою квалификацию, потом передает знания и опыт студентам. Такую практику необходимо внедрять».
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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