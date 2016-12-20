Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина

Сегодня в Центре международной торговли в Москве состоится ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. В ней примет участие рекордное количество журналистов – 1437 представителей российских и зарубежных средств массовой информации. Нашу республику там будут представлять газета «Советская Чувашия» и «Национальное телевидение».
Ранее пресс-конференция была запланирована на 22 декабря, однако ее перенесли в связи с участием Владимира Путина в траурных мероприятиях. Вчера глава государства присутствовал на церемонии прощания с Андреем Карловым, послом России в Турции, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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