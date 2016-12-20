Алла САМОЙЛОВА, министр здравоохранения Чувашской Республики:

«В Иркутске отравились жидкостью для принятия ванн под брендом «Боярышник». Но факт остается фактом – в аптеках продолжают продавать доступные и дешевые спиртосодержащие жидкости, которые употребляются определенными гражданами в немедицинских целях. По формальным признакам аптеки ничего не нарушают, но с другой стороны – ведется алкоголизация населения… Давайте поставим на чашу весов, что нам важнее – получить прибыль или продолжать спаивать население. Ведь на кону – жизнь людей. Сегодня достигнута договоренность с сотрудниками полиции, другими надзорными и правоохранительными органами о совместной работе в этом направлении. Стоит ли это человеческих жизней и алкоголизации населения? Давайте все-таки вспомним о том, что мы работаем ради здоровья населения».

(Из выступления на совещании с руководителями аптечных сетей после трагедии в Иркутске)