Главное Сегодня – День энергетика Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Чувашии!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня на энергетических предприятиях республики работают высококвалифицированные специалисты, способные обеспечивать энергетическую безопасность сложнейших объектов, осваивать передовые технологии, создавать условия для динамичного роста промышленности.

Чувашские энергетики не раз демонстрировали свою готовность действовать слаженно и оперативно, выдерживать любые испытания в условиях чрезвычайных ситуаций.

Уверен, прочный энергетический фундамент, заложенный ветеранами отрасли, позволит молодым специалистам с честью решать важнейшие для отрасли задачи.

Желаю всем энергетикам крепкого здоровья, стабильной и безаварийной работы. Счастья и удачи вам и вашим близким! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

Метки: Праздник, Энергетика.



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