Главное Пингвины не падают Зима – самое «травмоопасное» время года. Очень легко поскользнуться и что-то себе сломать, особенно пожилому человеку, у которого координация движений нарушена, а кости хрупкие. Поэтому непременно нужно позаботиться об устойчивости на улице. Всю обувь проинспектировать: не скользкая ли подошва. Если есть подозрение, что она вас может подвести, отдайте ее сапожнику, пусть сделает профилактику. Это стоит денег, но переломы лечить дороже.

Не стесняйтесь ходить с тросточкой: это хорошая опора для тела, которая позволит удержаться от падения. Можно даже взять две палки – сейчас модно заниматься скандинавской ходьбой. Мало того, что будете «в тренде», так еще и здоровью польза.

Кстати, а почему бы и не заняться этой самой скандинавской ходьбой прямо сегодня? Движение укрепляет кости, сердечно-сосудистую систему, а прогулки на свежем воздухе улучшают сон. И координация движений станет лучше.

Когда идете, старайтесь наступать на всю стопу, на скользкой тропинке передвигайтесь мелкими шажками и балансируйте руками, пусть ваша походка со стороны напоминает пингвинью, зато ноги и руки будут целы, ведь пингвины не падают.

Дома регулярно делайте упражнения на координацию движения. Они не отнимают много сил, не вызывают одышки, зато учат тело балансировать. Вот одно из упражнений: стоя, вращайте левой рукой против часовой стрелки, а правой — по часовой стрелке. Затем поменяйте направление движений. Можно просто каждый день по несколько минут стоять попеременно то на одной ноге, то на другой. Если с координацией движения совсем плохо, нужно обратиться к врачу: возможно, у вас заболевание вестибулярного аппарата.

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