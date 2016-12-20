Главное, Культура У нас елки! ТЕАТРЫ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД В театрах республики начинается самое жаркое время – новогодние представления. Спектакли с последующими хороводами со сказочными персонажами, с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг елки для артистов, казалось бы, дело привычное. Однако для всех театров без исключения они по-прежнему остаются своего рода священнодействием, в котором искусство соединяется с ожиданием новогодних чудес.

В театре оперы и балета представления начнутся 25 декабря, и для этих дней приготовили настоящую музыкальную феерию под названием «Путешествие в сказку». Потому что это будет сразу несколько сказок: «Дитя и волшебство», «Снежная королева», «Хрустальный башмачок», «Али-Баба» и «Бременские музыканты».

В Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова сказочные двери распахнутся уже сегодня, как и в Русском драматическом. Чувашские артисты выступят с музыкальной сказкой «Красная шапочка и инопланетяне», русские – с музыкальным спектаклем «Новогодний лесной дозор».

ТЮЗ имени М. Сеспеля переселяется в бывший кинотеатр «Сеспель» и будет «новогодить» сразу «на два дома». В большом зале Республиканского центра народного творчества «ДК тракторостроителей» уже играется премьера «Снежной королевы», малый зал готовят с 28 декабря к современной сказке «Елка и Белка», а в новом театральном доме с 27 декабря состоятся показы музыкальной сказки «Иван-царевич и Серый волк против Кощея и Бабы Яги». Театр кукол уже показывает сразу пять видов театрализованных развлекательных шоу-программ с участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки и кукольных спектаклей «Умка», «Белая шубка для Зайчонка», «Морозко», «Ежик и елка», «Тайны снеговика», «Про Емелю-дурака».

Экспериментальный театр драмы в Новочебоксарске с завтрашнего дня приглашает на снежное шоу «Веселый снегопад». А Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей» организует театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы в Зазеркалье». Оно начнется с 27 декабря.

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