Жителям Чувашии стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

Цифровая экосистема МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в трех населенных пунктах Чувашии. Воспользоваться сетью МТС без ограничений могут абоненты всех операторов.

Для подключения достаточно выбрать точку доступа МТС Free на своем смартфоне и пройти простую авторизацию по номеру телефона. Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с позволяет жителям Чувашии и гостям региона комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, вызывать такси, совершать банковские операции и пользоваться другими онлайн-сервисами. Подключиться к точке доступа одновременно могут более 20 человек.

В Чувашии бесплатная сеть Wi-Fi доступна в салонах связи МТС по адресам:

  • г. Чебоксары, ул. К. Воробьёвых, д. 20
  • г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52 А
  • г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д.34
  • г. Канаш, ул. Московская, д.13-12
  • с. Батырево, ул. Дружбы, д. 6 Ж

«Оставаться на связи в любой ситуации в современных условиях очень важно, поэтому МТС первой из операторов в республике начала работу по предоставлению бесплатного доступа к своему Wi-Fi. Развитие связи на территории республики – наш приоритет, и теперь любой житель или гость региона может бесплатно воспользоваться нашим быстрым интернетом»», — отметила директор филиала МТС в Чувашии Нина Краснова.

 

Опубликовано: 4 марта 2026 г.


