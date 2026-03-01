В Чувашии пройдет форум «Единой России» «Есть результат!»

10 марта в республике начнет работу программно-отчётный форум партии «Единая Россия» под названием «Есть результат!». Мероприятие охватит все избирательные округа региона и станет открытой дискуссионной площадкой, где жители смогут внести свои предложения по обновлению и дополнению действующей Народной программы партии.

Первая часть форума пройдет в столице республики в период с 10 по 13 марта. В эти дни партийный актив детально проанализирует ход реализации Народной программы, уделив внимание всем восьми ключевым направлениям. Итоги этой работы и наиболее важные тезисы будут озвучены на пленарном заседании, запланированном на 17 марта. Сразу после этого эстафету подхватят окружные площадки, где к конструктивному диалогу смогут присоединиться инициативные группы жителей.

В рамках форума будут сформированы специализированные рабочие группы. Они выступят в роли центра приёма и обсуждения инициатив от широкого круга участников: действующих депутатов различных уровней, партийных активистов, сторонников «Единой России», а также лидеров общественного мнения. Делегатов для участия в ключевых сессиях выберут из числа местных членов партии, которых в Чувашии насчитывается порядка 47 тысяч человек.

В центре внимания участников — восемь приоритетных блоков Народной программы: развитие промышленности и устойчивость экономики, поддержка семей и здоровье нации, вопросы жилья и комплексного развития территорий, а также принципы работы государства для человека и подъём сельских территорий. Особый акцент в ходе обсуждений будет сделан на направлении «Молодёжь и дети»: все наработанные по этой теме предложения впоследствии представят на Всероссийском форуме, который состоится в Нижнем Новгороде.

Отчётная кампания «Есть результат!» проходит одновременно во всех регионах страны. Жители Чувашии, желающие принять участие в формировании народной программы, но не имеющие возможности посетить площадки лично, могут оставить свои идеи и пожелания на официальном сайте проекта ЕстьРезультат.РФ.