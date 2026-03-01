Более 50 тысяч пациентов принял в 2025 году Республиканский кардиодиспансер

Дела сердечные

«Сделаю шаг и не могу идти, задыхаюсь, в глазах темно», — еще недавно жаловался пациент Республиканского кардиологического диспансера Михаил Васильев. К счастью, все закончилось благополучно — электрокардиостимулятор, установленный заведующим отделением Михаилом Протасовым, улучшил состояние мужчины, вернул ему душевное спокойствие.

Таких примеров в практике медиков немало. В 2025 году в кардиодиспансере консультацию получили более 50 тыс. человек, проведено почти 9,5 тыс. госпитализаций. Специалисты медучреждения успешно выполняют хирургическую и эндоваскулярную коррекцию аритмий и поражений коронарных и периферических сосудов, сложные вмешательства на аорте и ее магистральных ветвях, реконструктивные пластические операции на перегородках сердца, протезирование и пластику клапанов.

В минувшем году врачи кардиодиспансера провели свыше 4 тыс. операций, причем 75% из них — высокотехнологичные. Успешно внедрены методы, применение которых позволяет минимизировать восстановительный период и риск осложнений для пациента.

Благодаря золотым рукам докторов сегодня радуется жизни и Николай Пушков. Мужчину мучила одышка, сон превратился в настоящее испытание: страх задохнуться не давал расслабиться, а тревога сжимала грудь едва ли не сильнее, чем сама нехватка воздуха.

Супруга уговорила Николая обратиться в больницу. После обследования его направили в Республиканский кардиодиспансер. Врачи поставили непростой диагноз: клапан сердца работает со сбоем, и восстановить его без операции невозможно. Новость потрясла как самого Николая, так и его близких, но медлить было нельзя.

Операцию выполнил Николай Трофимов, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Чувашии. Все прошло успешно. Сегодня Николай Пушков чувствует себя отлично: «Я бесконечно благодарен доктору Трофимову. Да, было тяжело, но теперь я точно знаю: началась новая глава жизни. И я буду жить, радоваться каждому вдоху и каждому дню рядом с семьей».

К СВЕДЕНИЮ

Специалисты кардиоцентра консультируют коллег по всей республике: только в 2025 году было проведено более 4800 телемедицинских консультаций. Кроме того, более 500 дистанционных телемостов организовано с представителями федеральных клиник.

Оказание качественной медицинской помощи является важными направлениями реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».