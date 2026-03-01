СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики:

«Проект «Культура малой Родины» — одно из ключевых направлений деятельности «Единой России». Он связан с поддержкой и развитием учреждений культуры в малых городах и сельской местности. Основная цель — обеспечить доступность культурных благ для каждого жителя, а также сохранить и приумножить уникальное культурное наследие каждого региона. В Чувашии особое внимание уделяется ремонту и оснащению сельских Домов культуры, библиотек, музеев, детских школ искусств. Организуются кружки, студии, поддерживается самодеятельное творчество, создаются условия для реализации талантов местных жителей, проведения фестивалей, конкурсов, выставок и концертов. Особое внимание — молодому поколению: привлечение молодежи к культурным проектам, создание интересных форматов отдыха и развития, формирование у них любви к малой Родине и ее культурным традициям».