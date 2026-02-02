На Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» обсудили макроэкономические вызовы для рынков капитала

В рамках Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» состоялась пленарная сессия «2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию».

Представители различных отраслей экономики обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, ключевые вызовы для рынков капитала в 2026 году и открывающиеся инвестиционные возможности.

Модератором сессии выступил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. В дискуссии приняли участие заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Юрий Корсун, президент АО «Евросиб СПб – Транспортные системы» Дмитрий Никитин, генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов, а также член совета директоров и директор по новым препаратам ПАО «ПРОМОМЕД» Кира Заславская.

Открывая обсуждение, Дмитрий Средин обозначил общий макроэкономический контекст, в котором сегодня функционируют рынки капитала. По его словам, ландшафт продолжает динамично трансформироваться: «Мы живем в эпоху сохраняющейся неопределенности, высоких процентных ставок, структурных изменений, переориентации логистических потоков и технологических сдвигов. Все это формирует новую реальность как для компаний, так и для инвесторов».

Продолжая тему влияния макрофакторов на реальные отрасли, Дмитрий Никитин отметил, что транспортные перевозки традиционно выступают одним из ключевых индикаторов состояния экономики. Он обратил внимание на изменения в структуре грузопотоков: «Экспорт удобрений, не подпадающих под санкции, растет и составляет порядка 65 млн тонн. Динамика отгрузки угля также остается позитивной: весь объем провозных мощностей, предоставляемых РЖД, в том числе на Восточном полигоне, полностью востребован угольными компаниями». В целом, по его оценке, транспортно-логистическая отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность с учетом потенциала дальнейшего развития инфраструктуры.

Тему чувствительности отраслей к денежно-кредитным условиям продолжил Василий Селиванов, охарактеризовав ситуацию на рынке недвижимости. Он подчеркнул, что основным сдерживающим фактором для девелоперов остается высокий уровень ключевой ставки. «Проекты, которые уже реализуются, при сбалансированной структуре финансирования и адекватной ставке пока сохраняют устойчивость. Однако в горизонте двух–трех лет мы ожидаем сокращения объемов строительства, прежде всего на фоне масштабного сворачивания мер господдержки».

Если в секторе недвижимости ключевую роль играет стоимость финансирования, то в капиталоемких промышленных проектах на первый план выходят инфраструктурные и технологические задачи. Об этом рассказал Георгий Фотин , представив ход реализации одного из крупнейших на Дальнем Востоке инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых — освоения Баимского месторождения с объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей. В условиях отсутствия инфраструктуры инвестор строит с нуля не только обогатительную фабрику, но и всесезонную автодорогу, порт и линии электропередачи, а энергоснабжение обеспечивается с использованием уникальных плавучих атомных станций «Росатома». Проект также предусматривает применение беспилотных карьерных самосвалов грузоподъемностью 350 тонн и дистанционно управляемых экскаваторов, что позволяет эффективно разрабатывать месторождение в условиях Крайнего Севера.

Развивая тему финансирования масштабных инициатив, Юрий Корсун подчеркнул роль институтов развития в обеспечении долгосрочного капитала для капиталоемких отраслей и необходимость расширения инструментов привлечения долговых инвесторов: «В рамках «Фабрики проектного финансирования» реализуется программа, охватывающая порядка 6,5 трлн рублей инвестиций, из которых 4,5 трлн рублей — средства банков, привлеченные еще на этапе структурирования проектов. Часть из них уже перешла из инвестиционной в операционную фазу и демонстрирует высокое качество. Наша задача — сформировать механизмы, позволяющие долговому рынку активнее участвовать в подобных инвестициях».

Завершая дискуссию, Кира Заславская представила взгляд фармацевтического сектора, который в текущих условиях сочетает характеристики защитного актива и актива роста: «Если говорить о спросе в фармацевтике, лекарства будут востребованы всегда. Наша компания сосредоточена на наиболее быстрорастущих и маржинальных сегментах — терапии онкологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также ожирения. Эти направления требуют постоянного притока инновационных и оригинальных препаратов, что формирует устойчивый долгосрочный потенциал роста».

Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит в Санкт-Петербурге 20-21 февраля во второй раз. Главные темы форума — влияние искусственного интеллекта, инвестиционные идеи 2026 года и инструменты управления капиталом.