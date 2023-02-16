ВТБ в Чувашии предоставил проектное финансирование застройщикам на сумму более 10 млрд рублей

За 2022 год ВТБ в Чувашии заключил с застройщиками 20 кредитных соглашений по проектному финансированию на общую сумму более 10 млрд рублей. Кредитный портфель подразделения в сегменте жилищного строительства составил 6 млрд рублей. На долю компаний этой отрасли приходится более трети кредитного портфеля СМБ подразделения.

По данным сайта Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС ) на начало 2023 года доля ВТБ в Чувашской Республике по количеству проектов, реализуемых через эскроу-счета, достигла 50%, прибавив за год 15 п.п. Открытие счетов осуществляется по 31 проектному договору.

На сегодня ВТБ является финансовым партнером практически всех крупнейших строительных компаний Чувашии. В их числе — ГК Отделфинстрой, ГК Честр-Групп, ГК Честр-Инвест, ГК «Регионжилстрой, АО «СЗ «Стройтрест №3», ГК Ипотечная Корпорация Чувашской Республики, АО «СЗ «Инкост», ГК СМУ-58, ГК «ПМК-8», ГК Комплекс. Одним из ключевых направлений работы регионального подразделения ВТБ является финансирование жилищного строительства моногородов республики, в частности, Канаш, Цивильск, Новочебоксарск.