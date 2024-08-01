«Пьяный» трактор не заметить сложно

До приезда полиции сельчанин снес калитку и забор, а вот дерево устояло

Жители деревни Тереси Моргаушского округа покрывали дорогу щебенкой, когда увидели, что земляк катается на тракторе пьяным. Они пытались остановить лихача, но местный фермер лишь выругался в ответ и не подумал слезть с личной сельхозмашины.

До приезда полицейских горе-тракторист без специального удостоверения, необходимого для управления такой техникой, снес забор односельчанина и калитку на выезде из деревни. «Атаковал» было и дерево, но то устояло.

Если мнение земляков 46-летнему мужчине было безразлично, то к старшему инспектору отделения Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел Алексею Илларионову и участковому уполномоченному полиции Дмитрию Мокееву прислушаться пришлось. Водителя с признаками опьянения, который отказался от проверки на трезвость, отстранили от управления, трактор, который житель округа купил только в этом году, на эвакуаторе отправился на спецстоянку. В отношении нарушителя были составлены материалы за езду без специального удостоверения тракториста-машиниста и отказ от медицинского освидетельствования. Да еще и техническую неисправность в месте крепления колес сотрудники полиции заметили и соответствующий протокол составили…

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