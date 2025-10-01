Алкотестер не даст соврать

Водитель божился, что не пьет уже несколько лет, но проверку на трезвость не прошел

На улице Айзмана мимо инспектора ДПС Управления МВД России по городу Чебоксары Дмитрия Павлова на большой скорости промчался «Ниссан». Страж дорог последовал за ним, чтобы проверить состояние водителя.

В салоне иномарки сильно пахло освежителем воздуха, и немолодой водитель старался не дышать в сторону инспектора. Но при этом уверял, что не пьет уже года три, а походка шаткая из-за его увлечения гиревым спортом. В подтверждение своих слов мужчина даже перекрестился, чувствуя, что молодой офицер ему не верит.

Пришлось прибегнуть к «детектору лжи» — прибору для измерения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он-то и вывел водителя на чистую воду. «Трезвенник» оказался в подпитии — причем в такой степени, что на погрешности алкотестера это точно не спишешь. Уже в полном молчании 62-летний нарушитель расписался в материале, составленном инспектором по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Нетрезвые водители те еще сказочники, но у стражей дорог есть свой «детектор лжи». Фото Управления Госавтоинспекции МВД по Чувашии