Пьяный за рулем — искалеченные жизни

Несмотря на строгие санкции за повторное нетрезвое вождение, они то и дело выезжают на дорогу

За 9 месяцев 2025 года в Чувашии в доход государства конфисковано 85 автомобилей, мотоциклов и мопедов. Все они принадлежали водителям, которые, несмотря на запрет и лишение прав, снова сели за руль в состоянии опьянения. Некоторые — не в первый раз.

Один из них — житель Моргаушского округа, которому показалось, что после предыдущей пьяной поездки и лишения прав он вправе продолжить управлять машиной. В июне он вновь завел свою «пятнашку», будучи подшофе. Госавтоинспекция остановила машину в Юськасах, освидетельствование водитель пройти отказался. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ, новое лишение на 1,5 года и конфискацию авто.

Другой злостный нарушитель — 31-летний житель Янтиковского округа. Уже без прав, но с крепкой дозой алкоголя, он решил утром прокатиться по дороге «Аниш — Нюшкасы» на своем BMW-523. Пьяная поездка завершилась задержанием, штрафом в 50 тыс. рублей и очередным лишением прав.

Рейды Госавтоинспекции всегда поражают результативностью. Сотни водителей по всей республике продолжают рисковать жизнями окружающих. Только с 10 по 11 октября во время масштабных рейдов сотрудники Госавтоинспекции и добровольцы выявили 25 нетрезвых водителей. Почти половина из них — без прав, либо уже лишена за прежние нарушения.

Всего же с начала года в регионе более двух?тысяч подобных случаев. Причем за руль садятся не только мужчины. Все чаще попадаются и автоледи в состоянии опьянения. Некоторые ведут себя на дороге вызывающе, агрессивно, а в момент задержания — просто безобразно.

Вопиющий случай произошел недавно в Комсомольском округе. Сотрудники ДПС остановили мужчину на мотоблоке — в крови у него оказалось 1,6 промилле алкоголя. На дорогу он выехал в темноте… В итоге мотоблок отправили на спецстоянку, водителя — «под протокол».

Напомним: подобная техника не предназначена для дорог общего пользования. А управление в пьяном виде — уголовно наказуемо.

И пока кто-то рассчитывает на то, что «пронесет», продолжают происходить трагедии и ДТП с пострадавшими от алководителей. 12 октября на трассе «Цивильск — Ульяновск» пьяный водитель «Фольксвагена Поло» с содержанием алкоголя в крови 1,505 мг/л спровоцировал ДТП. Он не соблюдал дистанцию и врезался в «Киа Рио». В результате госпитализированы две женщины. Пострадал 7-летний ребенок. Сам виновник аварии — цел. И это уже девятое его нарушение за превышение скорости в этом году.

Что делать?

Видите, что кто-то садится за руль в состоянии опьянения — не молчите. Позвоните 102. Или анонимно напишите в телеграм-бот: @ANTIDILER21BOT. Важно не разрешать близким и знакомым управлять автомобилем в пьяном виде. Потом сами себе не простите, если произойдет непоправимое.