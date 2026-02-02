Здесь каждый предмет — свидетель эпохи

Эти стены хранят историю республики — картины известных художников-земляков, письма наших героев с фронтов Великой Отечественной войны, предметы домашнего быта вплоть до ложек и вилок, которыми пользовались предки, и многое другое. Чувашский национальный музей отпраздновал 105-летие.

За годы работы учреждение из скромного хранилища превратилось в мощный культурный центр. Сотрудники организуют тематические выставки, вовлекая все больше жителей республики. Кроме того, растет поток туристов, желающих познакомиться с историей региона.

Чувашскому национальному музею удалось реализовать ряд успешных проектов. Во время торжественного мероприятия директор учреждения Ирина Меньшикова напомнила, что в 2022 году завершилась реконструкция музея В.И. Чапаева. «Мы постарались сохранить первоначальный образ. Но изменилась его концепция, а также подход к представлению нашего героя, земляка Василия Ивановича Чапаева. Мы стремились показать его как народного героя, порожденного исторической эпохой ХХ века, неординарную личность», — добавила Ирина Петровна.

Нужно сказать, что большая семья музея активно пополняется филиалами. В 2022 году в Козловском округе открылся мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который пользуется популярностью у туристов. А через несколько лет, после реализации мегапроекта «Рубежи Победы», он обретет новый облик. Также в прошлом году распахнул свои двери Музей Вышитой карты России. Сначала шедевр, подготовленный руками мастериц из разных регионов нашей страны, украшал выставку «Россия» на ВДНХ. В итоге творение обрело окончательное место на Красной площади в Чебоксарах. Кстати, за это время на Вышитую карту посмотрели более сорока тысяч человек.

Чувашский национальный музей продолжает сотрудничать с ведущими учреждениями культуры страны. Российский этнографический музей, Музей Победы представляли выставки из своих экспонатов.

«Сейчас наши сотрудники поехали в Ярославский музей-заповедник, чтобы презентовать выставку «Народ в серебряном одеянии», посвященную чувашской культуре. А совсем скоро мы ждем коллег с ответным визитом. У нас состоится выставка «Слово о полку Игореве», — рассказала Ирина Меньшикова. — В конце августа мы ожидаем, что у нас откроется выставка «Мой Дагестан» из собрания Национального музея Дагестана».

Ежегодно перед днем рождения Чувашский национальный музей запускает акцию «Месяц дарения». Любопытно, что в 2026-м в фонды учреждения поступило более 250 единиц хранения. В частности, был получен комплекс документов (справки, почетные грамоты, удостоверения) участника Великой Отечественной войны Вячеслава Илларионовича Илларионова. Кроме того, в музей были переданы живописные работы художника Михаила Федоровича Харитонова. Также среди экспонатов — халат творца, на котором можно увидеть следы красок. Ирина Меньшикова поблагодарила неравнодушных жителей республики, принявших участие в акции.