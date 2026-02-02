От здравоохранения до образования: рабочий день депутат Госдумы провела в Ядринском округе

Региональную неделю Алла Салаева посвящает встречам с жителями Чувашии

Всегда держать руку на пульсе жизни во многом стало возможным благодаря выстроенной системе обратной связи и личному участию депутата в решении проблем на местах. Эффективность такого подхода проявилась и во время общения с представителями села Николаевское, куда депутат приехала по их просьбе.

— Жители во время приема граждан, который я проводила в январе, очень просили помочь сохранить в селе офис врача общей практики, а также возобновить работу аптечного пункта, — говорит Алла Леонидовна. — Они рассказывали, что ездить в Ядрин за медицинской помощью далеко и накладно. График движения автобуса не всегда удобный, поэтому людям приходится нанимать такси или просить знакомых. Это обращение я сразу переадресовала в Минздрав Чувашии и администрацию Ядринского муниципального округа. В итоге было принято решение сохранить офис врача общей практики. Но для меня важно не ограничиваться формальным ответом, а дойти до сути и поговорить с людьми, чтобы понять, насколько им действительно помогли принятые меры.

К решению вопросов, возникающих на приемах и встречах, депутат всегда привлекает руководителей профильных ведомств и специалистов. На этот раз благодаря участию заместителя министра здравоохранения Олеси Игнатьевой и главы Ядринского округа Вячеслава Можаева удалось поставить точку в затянувшемся вопросе.

Когда Алла Салаева сообщила жителям, что офис врача общей практики будет сохранен, продолжит работу дневной стационар, а также регулярно станут приезжать кардиолог, гинеколог и другие узкие специалисты, люди с облегчением и радостью восприняли эту новость. А сообщение о скором открытии аптечного пункта вызвало у сельчан искренние эмоции.

— Мы сделали еще один шаг в реализации программы партии «Единая Россия» по обеспечению граждан доступной медицинской помощью, — подчеркнула после встречи депутат. — Наши люди достойны лучшего. Они это заслуживают.

Теплые слова услышали от Аллы Салаевой и жители деревни Испуханы. Поселение небольшое, но, как говорится, деревню украшают не дома, а люди и их дела. Яркий тому пример — местная волонтерская бригада. Женщины шьют антидроновые пончо, одеяла с защитой от тепловизора, рукавицы и другую необходимую бойцам СВО экипировку. Уникальные свойства этих изделий позволяют им оставаться незаметными для приборов до двух часов. Поэтому участники специальной военной операции, приезжая в отпуск на малую родину, стараются увезти с собой как можно больше таких изделий.

Волонтерское движение организовано по инициативе начальника территориального отдела Николая Алексеева. В бригаде работают исключительно пенсионерки. Они выходят на работу ежедневно, даже огороды уходят на второй план. Самой старшей участнице — 95 лет, и она каждый день вяжет теплые носки и варежки для бойцов.

— Трудолюбие испуханских женщин, их искреннее желание помочь защитникам вызывают глубокое уважение, — отметила Алла Леонидовна. — Но особенно поражают их оптимизм и вера в нашу победу. Низкий им поклон: каждая спасенная жизнь бесценна.

Рабочий день завершился поздним вечером в Ядрине. Здесь депутат выступила перед активом партии «Единая Россия» и провела прием граждан. Большинство обращений касалось переселения людей из ветхого и аварийного жилья. За последние пять лет в регионе многое сделано для того, чтобы жители таких домов получили ключи от новых квартир. Значительных результатов удалось добиться и благодаря личному контролю со стороны Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

По словам Салаевой, для партии «Единая Россия», которая еще в 2002 году инициировала подпрограмму «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», эта работа остается одним из приоритетов.

Присутствие главы муниципального округа Вячеслава Можаева и его заместителя, начальника управления по благоустройству и развитию территории Андрея Агапова позволило оперативно продвинуться в решении ряда вопросов. В частности, начата проработка переселения жильцов дома № 4б по улице Комсомольской. Предварительно определен земельный участок под строительство нового дома, где квартиры смогут получить и другие собственники аварийного жилья.

Поднималась и тема укрупнения школ. Одна из матерей выразила опасение, что такая оптимизация может негативно сказаться на качестве обучения. Алла Салаева, имеющая большой опыт работы в сфере образования, разъяснила, что ситуация обстоит иначе.

— Укрупненные школы благодаря соответствию нормативам по численности учащихся получают больше финансирования, — пояснила депутат. — Это позволяет приобретать современное оборудование, вводить дополнительные занятия, повышать заработную плату педагогам. В итоге дети получают более качественное образование.

Прозвучали и другие обращения.

— По каждому вопросу будем работать предметно, — подчеркнула депутат. — Все заявители будут проинформированы о результатах. Как и всегда, выполнение обращений граждан возьму под личный контроль.

Алексей Кряжинов