Вывоз мусора в Чебоксарах начинается в три часа утра

После обильных снегопадов, затруднивших подъезд техники к контейнерным площадкам во дворах, в Чебоксарах скорректированы графики и увеличено количество мусоровозов. Только в Московском районе на линию вышло 12 единиц спецтехники. В Калининском и Ленинском районах задействовано по девять мусоровозов в каждом. Чтобы не мешать основному транспортному потоку, предприятие «Спецавтохозяйство» начинает работу уже с трех часов. Работа по вывозу накопленных отходов будет вестись в усиленном режиме до полной стабилизации обстановки, сообщает муниципальное управление ЖКХ и благоустройства.