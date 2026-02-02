Вывоз мусора в Чебоксарах начинается в три часа утра

После обильных снегопадов, затруднивших подъезд техники к контейнерным площадкам во дворах, в Чебоксарах скорректированы графики и увеличено количество мусоровозов. Только в Московском районе на линию вышло 12 единиц спецтехники. В Калининском и Ленинском районах задействовано по девять мусоровозов в каждом. Чтобы не мешать основному транспортному потоку, предприятие «Спецавтохозяйство» начинает работу уже с трех часов. Работа по вывозу накопленных отходов будет вестись в усиленном режиме до полной стабилизации обстановки, сообщает муниципальное управление ЖКХ и благоустройства.
Опубликовано: 6 февраля 2026 г.
