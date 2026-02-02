Детей учат обращаться с деньгами

В детском саду № 204 города Чебоксары открылась учебная площадка — Фабрика процессов «Банковское дело».

Малыши в игровой форме осваивают мир финансовых операций. Дети надевают бейджи, берут в руки планшеты, а также становятся работниками банковской сферы (от инкассатора до руководителя) и клиентами. В ходе игры оттачиваются и коммуникативные навыки. «Такой интерактивный подход делает обучение не просто увлекательным, но и невероятно ценным. Ребята осваивают ключевые банковские операции: открытие вклада, выдача кредита, покупка драгоценных металлов. Финансово грамотный ребенок — это залог успешной социализации и уверенного старта в жизни», — отмечают в Министерстве финансов Чувашии.