Сколько стоят булки и батоны

Чувашское Управление Федеральной антимонопольной службы проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба. Проверка пройдет по поручению центрального аппарата ФАС России.

Как сообщает пресс-служба управления, будет изучена обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Анализу также подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.