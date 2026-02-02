К нашим инспекторам приезжают за опытом

Контрольно-счетной палатой Чувашии в 2025 году проведено 453 мероприятия, из которых 87,2% — экспертно-аналитические, это позволяет своевременно выявлять и устранять недостатки.

По результатам требований и предложений палаты объекты контроля выполнили 261 рекомендацию, исполнительные органы республики и муниципалитеты доработали и приняли 111 правовых актов. Экономический эффект составил более 316 млн рублей, включая возврат средств — почти 50 млн рублей, взыскание доходов на 35,4 млн рублей и сокращение расходов на 81,7 млн рублей. В целом в экономический оборот вовлечено имущество на сумму почти 150 млн рублей.

Эти данные были озвучены в ходе рабочей встречи Главы Чувашии Олега Николаева с председателем Контрольно-счетной палаты республики Светланой Аристовой. Также отмечено, что за два последних года наблюдается снижение доли нарушений (недостатков), связанных с осуществлением государственных (муниципальных) закупок, на 11,4 процентных пункта. Доля нарушений, связанных с ведением бухгалтерского (бюджетного) учета, сохранилась на уровне 2024 года.

Шла речь и о реализации программы инициативного бюджетирования, контроле за использованием средств.

«В рамках совместной работы с Минсельхозом Чувашии мы продолжаем прорабатывать дополнительные нормативные изменения для регулирования распоряжения имуществом, создаваемым в рамках инициативного бюджетирования. Так, предлагается все создаваемое в рамках программы имущество учитывать в казне муниципальных образований для обеспечения его обслуживания и сохранности», — отметила председатель палаты Светлана Аристова.

По оценке экспертов, качество принимаемых правовых актов на уровне муниципалитетов повысилось. Синхронизация мероприятий (муниципальные округа — регион) и сквозной контроль позволили выявить дополнительные резервы как в доходной, так и в расходной части бюджетов. Благодаря расширению автоматизированных систем контроля проверка объектов (мониторинг) стала возможной дистанционно — это повышает прозрачность и оперативность контроля при штатном составе 42 человека вместо 68 до 1 января 2021 года.

В прошлом году Контрольно-счетная палата Чувашской Республики в пилотном рейтинге контрольно-счетных органов субъектов РФ заняла 4-е место. В рамках опыта, накопленного КСП, в 2025 году на базе Чебоксарского филиала РАНХиГС внедрен курс «Развитие инспекторского состава контрольно-счетного органа регионального и муниципального уровней», его прошли представители девяти субъектов страны. В 2026 году курс включен в план работы Совета КСО при Счетной палате России.