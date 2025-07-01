ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Самое главное, что мы сделали, — это создали единую систему поддержки от рождения ребенка. Даже нет, раньше — от беременности женщины уже начинаются элементы поддержки вплоть до 17 лет ребенка. Сейчас не буду все перечислять, там одно вытекает из другого, причем по годам — до 3 лет и далее. Но все равно я полагаю, что и этого недостаточно с учетом демографических проблем — их у нас много. Собственно говоря, так же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, прежде всего приоритеты женщины: получение образования, потом постобразования и так далее. Первый ребенок у нас появляется у женщин в среднем в 29–28 лет. Немножко подняли ребеночка, а потом на второго, третьего уже не хватает ни времени, ни сил. <…> Лучше не ждать ничего, манны небесной какой-то. А потом, знаете что: нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле может быть весь смысл жизни».