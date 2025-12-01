Поздравление Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова с Новым годом

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым!

В эти праздничные дни, когда мы собираемся в кругу самых близких людей, особенно чувствуется единение нашего народа. Это время сопряжено с подведением итогов и построением новых планов.

Уходящий год был наполнен созидательной работой на благо нашей родной республики. Благодаря трудолюбию жителей Чувашии, их ответственности и любви к родной земле мы продолжаем поступательно укреплять экономику, развивать социальную сферу, сохранять и приумножать наше уникальное культурное наследие.

Новый год — это время надежд и новых начинаний. 2026-й в Чувашии объявлен Годом дружбы народов. Это прекрасная возможность всем нам, представителям разных культур и традиций, живущим в согласии на чувашской земле, теснее сплотиться, оказать поддержку друг другу.

Желаю, чтобы в новом году в каждом доме царили любовь, согласие и благополучие. Крепкого здоровья, успехов, уверенности и счастья!