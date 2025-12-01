В Чувашии открываются библиотеки нового поколения

Читателей станет больше

Комфортная обстановка, современные технологии — это место, где могут с пользой проводить свободное время и дети, и взрослые.

В Чебоксарах после капитального ремонта и модернизации начала работу библиотека имени Агнии Барто. Учреждение располагается по улице Богдана Хмельницкого, 74, в здании, построенном в 1987 году. Масштабные преобразования здесь произошли впервые за все это время. В торжественном открытии приняли участие депутат Госдумы РФ Алла Салаева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

В библиотеке изменились не только дизайн и мебель, но и техническое оснащение. Книжный фонд пополнился на 1405 экземпляров, новое оборудование представлено компьютерной техникой, интерактивными устройствами и специализированной системой помощи людям с нарушениями слуха. Кстати, сотрудники прошли курсы повышения квалификации. Модернизация проведена в рамках национального проекта «Семья», из федерального бюджета было выделено 7,9 млн рублей.

Трансформация прошла и в Центральной библиотеке села Красноармейского, она получила статус модельной. Современное многофункциональное культурное пространство было открыто 25 декабря. Гости совершили экскурсию по новым залам: арт-холл (здесь представлена фотовыставка «По дорогам дружбы: путешествие по регионам России»), визит-центр «К.Н.И.Г.А» с новинками художественной литературы, информационно-ресурсный центр «Пирӗн эткер» (Наше наследие), где прошел мастер-класс по изготовлению сувениров. На втором этаже представлены инновационные площадки «Позитив» и «Трак Ен — кедровый край».

В конце прошлой недели новое творческое пространство для детей и взрослых открылось и в Цивильске. Свои двери распахнула Центральная детская библиотека имени Розы Шевлеби, модернизированная в рамках нацпроекта «Семья». Это первая модельная библиотека нового поколения в округе, ее посетителям будут доступны интерактивные мультимедиа. Здесь действует несколько зон: «Карусель» (площадка для самых маленьких), «Поток» (пространство для мастер-классов и творческих встреч). Предусмотрена и территория для общения подростков — «ТОП». В библиотеке можно проводить самые разные мероприятия: от мастер-классов и кинопоказов до лекций и встреч с интересными гостями.