Капремонт школ — 2026: учебный процесс не остановится

Масштабная модернизация столичных школ, намеченная на следующий год, стала главной темой прошедшей на днях прямой линии с участием начальника управления образования города Чебоксары Алексея Лукшина.

Алексей Петрович сообщил, что на ремонт в 2026 году уйдут 18 школ. У города уже накопился огромный опыт проведения подобных работ с минимальным ущербом образовательному процессу. Он напомнил, что с 2022 по 2023 год по госпрограмме «Развитие образования» отремонтировано 10 образовательных учреждений.

В ходе эфира Алексей Лукшин подробно ответил на вопросы родителей. В частности их интересовали организация дополнительного образования и питания детей во время капремонта, обновление материально-технической базы и оснащение классов. Так, мама учащегося школы № 19 спросила, где будут проходить занятия. Надо сказать, что для каждого учебного заведения уже выбраны образовательные площадки. В принципе, ничего кардинально не изменится ни для принимающей стороны, ни для «гостей». А отвечая на конкретный вопрос, руководитель столичного управления образования сообщил, что за учениками СОШ № 19 закреплена ближайшая к ней 57-я школа.

Алексей Лукшин отметил, что такой открытый диалог — обязательная часть подготовки к предстоящим важным процессам. Все поступившие вопросы, в том числе из комментариев в соцсетях, не останутся без внимания. «Впереди большая работа, которая требует объединения усилий всех сторон. Наша общая цель — сделать образовательное пространство современным и комфортным для каждого ребенка», — подытожил он.

СПРАВКА «СЧ»

В 2026 году капитальный ремонт с однолетним циклом запланирован в 16 школах Чебоксар: № 2, 3, 18, 19, 20, 35, 37, 42 (корпус 2), 49, 55, 56, 57, 60, 64 (корпус 1), гимназии № 1, 46. С двухлетним циклом (2026–2027 гг.) — в школах № 59 и 61 (корпус 1).