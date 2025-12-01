В Сосновке подростки задержали грабителя

Вечером 21 декабря двое подростков 16 и 17 лет, проходя мимо одного из домов в поселке Сосновка города Чебоксары, услышали женские крики о помощи. Не раздумывая, молодые люди поднялись в квартиру, откуда доносился шум, по газовой трубе и тем самым предотвратили совершение преступления. Выяснилось, что ранее судимый 25-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище своей знакомой и начал ее избивать, требуя денег. Подростки вызвали стражей порядка и удерживали опасного гостя до приезда оперативников.

Вчера начальник Управления МВД России по городу Чебоксары Александр Темнов вручил подросткам благодарности за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции.

Опубликовано: 26 декабря 2025 г.


