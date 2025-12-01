«Фабрика процессов» — для роста производительности

На базе Регионального центра компетенций прошла последняя в этом году «Фабрика процессов». В обучении приняли участие сотрудники компании ООО «Евраз Автоматика».

По оценкам экспертов, команда предприятия продемонстрировала значительные улучшения в области организации производственного процесса. «Прибыль от произведенной продукции достигла показателя 255 тысяч рублей, тогда как себестоимость составила всего лишь 48 тысяч», — прокомментировал тренер «Фабрики процессов» Игорь Порфирьев.

Значительно повысить производительность и снизить расходы на производство единицы продукции команда смогла благодаря эффективной реализации метода Lean-технологий. Успеха не удалось бы достичь и без рационального использования материальных ресурсов, повышения качества планирования и хорошего взаимодействия коллектива, подчеркивают в Министерстве промышленности и энергетики Чувашии.

Напомним, что учебная производственная площадка «Фабрика процессов», на которой участники в реальном времени знакомятся и получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, была открыта осенью 2020 года. Она создана на базе Чебоксарского электромеханического колледжа в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».