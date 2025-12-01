Житель Красночетайского округа по решению суда лишился автомобиля

В Красночетайском муниципальном округе вынесен приговор 49-летнему местному жителю, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения. По решению Ядринского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, а его личный автомобиль конфискован в доход государства.

Суд установил, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав. Несмотря на это, 23 октября 2025 года он вновь сел за руль автомобиля «Шевроле-Нива», находясь в состоянии алкогольного опьянения, и направился из села Баймашкино в деревню Акчикасы.

Возле своего дома мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Проведенное освидетельствование подтвердило факт опьянения.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года. По требованию прокуратуры автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован.

Повторно пойманный за пьяную езду водитель лишился прав и автомобиля. Фото Госавтоинспекции Чувашии