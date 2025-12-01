На праздники уходим в группе лидеров

Из всех команд, защищающих цвета Чувашии в игровых видах спорта, самой надежной и стабильной выглядит женская баскетбольная «ЧГУ-Атланта». Это подтверждают многочисленные титулы клуба из Чебоксар в разнообразных турнирах, а также его игровое превосходство над соперницами по ходу матчей. Порою создается впечатление, что «ЧГУ-Атланта» взяла под основу бразильскую футбольную систему: «Вы нам забьете, сколько сможете, мы вам — сколько захотим».

Но даже у грандов бывают сбои, «ЧГУ-Атланта» — не исключение. Недавно подопечные Никиты Иванова обменялись победами с «Надеждой-2» из Оренбургской области. Эти встречи состоялись в Чебоксарах.

Первый матч завершился со счетом 71:58 в пользу «ЧГУ-Атланты». Еще в его стартовом отрезке хозяйки паркета обескуражили соперниц результативной игрой, поведя 13:0. Комфортное преимущество сохранялось до третьей четверти, когда «Надежда-2» набрала 12 очков подряд, но вскоре последовала серия точных бросков баскетболисток команды из столицы Чувашии.

Итоговые цифры на табло выглядели вполне убедительно, а главное — настраивали на позитивный лад ко второму матчу. Однако его ход явно шел не по нашему сценарию. Провальной оказалась вторая четверть, которую «ЧГУ-Атланта» проиграла со счетом 11:24. Оставшиеся две четверти прошли с преимуществом хозяек в счете, но итогового поражения избежать не удалось — 70:78.

Результаты встреч выводят на размышления: 71 очка хватило «ЧГУ-Атланте» для убедительной победы, 70 оказалось мало для успеха. Видимо, во втором матче команда из Чувашии недоработала в обороне, либо соперницы на эту игру вышли с утроенной энергией.

К сожалению, поражение оказалось не последним для наших баскетболисток. Очередная встреча «ЧГУ-Атланты» также прошла в Чебоксарах, соперницы — команда «Юность» из Пензенской области. Начало игры — на загляденье: первую четверть мы выиграли со счетом 21:12. А вот по ходу второй десятиминутки от преимущества вузовской команды не осталось ни следа, более того, гостьи на время даже вышли вперед. Эту четверть «ЧГУ-Атланта» завершила, все же ведя в счете, но в двух последующих четвертях уступила. В результате — поражение от «Юности» со счетом 62:67. Результат второго матча против «Юности» стал известен после того, как этот номер был сдан в печать.

Приятного в неудачах мало, но запас прочности у нашей команды достаточно высок. В турнирной таблице «ЧГУ-Атланта» сейчас занимает третье место. Отставание от лидирующей «Славянки-ЧКПЗ» (Челябинская область) составляет всего три очка, а впереди — два десятка матчей. Главный тренер «ЧГУ-Атланты» Никита Иванов славится как специалист, который способен выправить ситуацию и на дистанции, и в экстренных моментах по ходу матча. Он, кстати, считается одним из топовых тренеров как в Высшей лиге, так и в Ассоциации студенческого баскетбола. Не случайно его приглашают «порулить» одной из команд Матча звезд АСБ. Кроме того, недавно Никите Алексеевичу присвоили звание «Заслуженный тренер Чувашской Республики». Показатель!

Первые матчи следующего года «ЧГУ-Атланта» проведет также дома: 10-11 января сыграет с командой «Нефтяник-Титан» (Омская область).

МЕЖДУ ТЕМ

В мужском чемпионате России среди команд Высшей лиги «Чебоксарские ястребы» также занимают третье место, но с конца. Программу календарного года команда из Чувашии завершила поражениями от «ЦСП-Химки» в Московской области — 66:75, 60:79. «Работа над ошибками уже началась», — заверили в клубе после второго проигранного матча, поблагодарив также болельщиков за поддержку.

В Курске 8-9 января «Ястребы» сыграют с «Русичами», 12-13 января — с «Десной» в Брянске. После этого наступит серия домашних матчей: 22-23 января чебоксарцы примут «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область), 26-27 января — «Динамо-2» (Уфа).