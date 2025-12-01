В Чувашии продолжается цифровизация проектной деятельности

В режиме реального времени

В республике продолжается системная цифровизация проектной деятельности и глубокая проработка программ развития на всех уровнях власти. Ход этого процесса был представлен на заседании Высшего экономического совета под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

«Нам удалось добиться неплохих результатов, однако для достижения желаемых целевых показателей предстоит еще потрудиться. Самое главное — сформировалось комплексное видение планов развития и понимание того, насколько важна эта работа для грамотного планирования не только вопросов развития, но и эффективного использования имеющихся в нашем распоряжении ресурсов. Нам необходимо правильно расставлять приоритеты, исходя из того, насколько эффективно будет выполнено то или иное мероприятие, реализован тот или иной проект, чтобы получить максимальный эффект и заложить прочную платформу для последующего развития», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов доложил о продвижении в ведении проектов Комплексной программы социально-экономического развития республики на 2025–2030 годы (КПСЭР) в специальной цифровой подсистеме Управления проектной деятельности. По состоянию на 23 декабря 2025 года исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в систему уже заведено 2872 проекта КПСЭР и 1562 проекта инициативного бюджетирования.

«В разрезе муниципальных округов наибольшее количество проектов ведет город Чебоксары (236) и Алатырский округ (188), в разрезе органов исполнительной власти — Минздрав Чувашии (151). Практически все проекты имеют введенные задачи, проектов без задач осталось менее 1% (13 проектов) — по Вурнарскому, Красноармейскому, Красночетайскому, Мариинско-Посадскому, Чебоксарскому и Моргаушскому муниципальным округам. По исполнительным органам — все 100% проектов заведены с задачами», — сообщил Михаил Степанов.

Мониторинг проектов, внесенных в информационную систему Ситуационного центра Главы Чувашии, осуществляется с помощью специального дашборда «Проекты КПСЭР». Минцифры республики совместно с Ситуационным центром продолжают совершенствовать этот цифровой инструмент. Для эффективной работы с сервисами было организовано обучение, которое прошел 61 сотрудник исполнительных органов и органов местного самоуправления.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова сообщила о промежуточных результатах разработки структурных элементов комплексных программ на муниципальном уровне. Анализ показывает, что разработанные элементы программ всех 23 муниципальных образований полностью соответствуют установленному плану-графику.

В октябре — декабре 2025 года состоялись три потока предварительных защит на заседаниях комиссий при совете, при этом Урмарский муниципальный округ защитил свою программу еще в августе.

Муниципальные образования разрабатывают собственные комплексные программы социально-экономического развития в строгой синхронизации с общей региональной программой на 2025–2030 годы. Дальнейшее согласование этих программ будет проведено с профильными исполнительными органами государственной власти Чувашской Республики для обеспечения единства целей и скоординированности действий.

Глава Чувашии выразил уверенность, что в следующем году республика выйдет на новый более значимый уровень объективности данных.

«Наша общая задача — достичь такого уровня работы, который позволит нам в режиме реального времени моделировать полную и объективную картину происходящего внутри системы — как в разрезе муниципалитетов, так и по отраслевым направлениям, — резюмировал Олег Николаев. — Кроме того, полнота и актуальность данных позволит нам оперативно формировать необходимые отчеты или давать ответы на запросы наших коллег из федерального Правительства и других ведомств в случае необходимости».